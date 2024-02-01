Военный эксперт назвал возможную причину атаки дронов на Нижегородскую область

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Упавший 31 января беспилотники под Кстовом Нижегородской области стал первым случаем атаки на регион за два года проведения СВО на Украине. Беспилотник не долетел до цели, его удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы.
Военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с NN.RU заявил, что целью ВСУ мог быть психологический ущерб, а не экономический.
«Удар по одному из крупных предприятий на территории промышленного региона вдалеке от границ — одна из наиболее вероятных целей, так как недавно инцидент попал в федеральную сводку новостей», — заявил Литовкин
«Такие атаки повторяются и переходят на другие регионы. Это терроризм. Они метят по гражданской инфраструктуре», — заключил полковник.
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Алина Юрчак