Военный эксперт объяснил, почему захват МиГ-31 приблизил бы третью мировую
Генерал Попов: угон МиГ-31 мог бы стать точкой невозврата
Попытка угона российского истребителя МиГ-31 украинской разведкой могла бы серьёзно обострить международную обстановку. Такое мнение высказал генерал-майор Владимир Попов.
В беседе с «NEWS.ru» Попов заявил, что даже принудительная посадка самолёта возле баз НАТО немедленно вызвала бы волну антироссийской пропаганды. Военный эксперт считает, что в случае успеха украинские спецслужбы посадили бы или сбили истребитель в районе натовских авиабаз в Румынии.
«Им такие провокации нужны для того, чтобы Европе свою экономику на военные рельсы быстрее поставить, а также чтобы народ свой заставить думать так, как хотят политики. Это был бы реальный шаг к третьей мировой войне», — пояснил эксперт.Попов заявил, что Украина крайне заинтересована в изучении комплекса МиГ-31 с «Кинжалом». Получение полного комплекта стало бы для её разведки уникальным событием.