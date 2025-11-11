Военный эксперт объяснил, почему захват МиГ-31 приблизил бы третью мировую

11 ноября 2025, 13:48

Генерал Попов: угон МиГ-31 мог бы стать точкой невозврата

Фото: Istock/Alex-S

Попытка угона российского истребителя МиГ-31 украинской разведкой могла бы серьёзно обострить международную обстановку. Такое мнение высказал генерал-майор Владимир Попов.





В беседе с «NEWS.ru» Попов заявил, что даже принудительная посадка самолёта возле баз НАТО немедленно вызвала бы волну антироссийской пропаганды. Военный эксперт считает, что в случае успеха украинские спецслужбы посадили бы или сбили истребитель в районе натовских авиабаз в Румынии.

«Им такие провокации нужны для того, чтобы Европе свою экономику на военные рельсы быстрее поставить, а также чтобы народ свой заставить думать так, как хотят политики. Это был бы реальный шаг к третьей мировой войне», — пояснил эксперт.