ВС РФ усилят позиции в Запорожье после освобождение Красноармейска
После освобождения Красноармейска российские войска смогут укрепить позиции на запорожском направлении. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что утрата контроля над городом станет для украинской армии серьезным стратегическим поражением.
«Освобождение Красноармейска позволит высвободить группировку ВС РФ. Часть может уйти в тыл восстанавливать боеготовность, часть — отправится на Запорожское направление, где у нас намечаются успехи — образовался мешок в районе Димитрова и Мирнограда», — отметил Дандыкин.
Он добавил, что часть российских подразделений продолжит наступление на территории Донецкой народной республики — в направлении Краматорска, Славянска и Константиновки. По мнению эксперта, потеря Красноармейска станет для ВСУ не только военным, но и имиджевым ударом, после которого украинская армия может столкнуться с поражениями и на других участках фронта.