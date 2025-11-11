ВС РФ усилят позиции в Запорожье после освобождение Красноармейска

11 ноября 2025, 11:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

После освобождения Красноармейска российские войска смогут укрепить позиции на запорожском направлении. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





В беседе с NEWS.ru он отметил, что утрата контроля над городом станет для украинской армии серьезным стратегическим поражением.





«Освобождение Красноармейска позволит высвободить группировку ВС РФ. Часть может уйти в тыл восстанавливать боеготовность, часть — отправится на Запорожское направление, где у нас намечаются успехи — образовался мешок в районе Димитрова и Мирнограда», — отметил Дандыкин.