Еще до начала СВО город Покровск был ключевым логистическим хабом всей украинской обороны в западной части Донбасса. Через него проходили автомобильные и железнодорожные маршруты, снабжавшие группировки ВСУ на важных направлениях Часова Яра, Константиновки, Краматорска и Славянска. Взятие Покровска было определено тактической целью еще в начале 2024 года и только в настоящее время воплощено в жизнь. О пути, пройденном российскими военными, и значимости взятия города читайте в материале «Радио 1».





Содержание От окраин до окружения: хронология боевых действий на Покровском направлении Уличные бои и зачистка Покровска Значение потери Покровска для ВСУ Обстановка в Покровске на 11 ноября 2025 года



От окраин до окружения: хронология боевых действий на Покровском направлении

«Красноармейск уже практически и физически окружен. Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части», — заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Уличные бои и зачистка Покровска

«Когда мы были в Покровске уже, на точке, там были постоянные прилёты, обстрелы, нельзя было высунуть голову... Мы без единого выстрела сдались в плен».

Значение потери Покровска для ВСУ

Обстановка в Покровске на 11 ноября 2025 года