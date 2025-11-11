В «котле» 2000 боевиков ВСУ: почему взятие Покровска важно в ходе СВО и что потеря города значит для Украины
Еще до начала СВО город Покровск был ключевым логистическим хабом всей украинской обороны в западной части Донбасса. Через него проходили автомобильные и железнодорожные маршруты, снабжавшие группировки ВСУ на важных направлениях Часова Яра, Константиновки, Краматорска и Славянска. Взятие Покровска было определено тактической целью еще в начале 2024 года и только в настоящее время воплощено в жизнь. О пути, пройденном российскими военными, и значимости взятия города читайте в материале «Радио 1».
От окраин до окружения: хронология боевых действий на Покровском направленииВ начале января 2024 года российские войска прорвали оборону ВСУ в промзоне Авдеевки, расположенной к западу от Ясиноватой. Уже 17 февраля благодаря тщательно спланированной операции город был захвачен. Затем подразделения ВС РФ взяли под контроль Очеретино, чем сильно ослабили ВСУ на данном направлении фронта, и продолжили активное продвижение на запад и юг.
Боевые действия на Покровском (Красноармейском) и Торецком (Дзержинском) направлениях активизировались в июле 2024 года. С целью отвлечения внимания от данных направлений ВСУ в начале августа предприняли попытку вторжения в Курскую область, но отвлечение внимания и тем более отток войск с заданных направлений со стороны российского командования не произошел. В августе российские войска захватили 239 кв. км, приблизившись широким фронтом к Покровску (Красноармейску) и Мирнограду (Димитрову).
В период с конца августа по начало сентября были заняты села Орловка, Желанное, Сергеевка, а также ключевой город Новогродовка, что позволило вывести Покровск в зону действенного огневого поражения. К октябрю 2024 года, продолжая развивать успех, ВС РФ взяли под контроль Селидово и трассу Покровск — Курахово, одну из главных логистических артерий региона. Это стало первым шагом к изоляции Покровска.
ВСУ, в свою очередь, начали стягивать на покровский участок значительные силы, включая элитные механизированные бригады. Уязвимым местом для ВСУ стал «выступ» возле Песчаного и Котлино. К концу января 2025 года российские войска взяли населенные пункты Котлино, Шевченко, Песчаное, однако тяжелые бои на этом направлении продолжились еще несколько месяцев. Основные усилия ВСУ были сосредоточены на удержании Успеновки с целью недопущения продвижения ВС РФ к Покровску и создания угрозы окружения всей украинской группировки к юго-западу от города.
В ноябре 2025 года ситуация максимально обострилась. Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг Красноармейска, войдя в последнее село «серой» зоны — Ровное. По разным оценкам, в «котле» оказалось до 2000 военнослужащих ВСУ.
«Красноармейск уже практически и физически окружен. Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части», — заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Уличные бои и зачистка ПокровскаПосле окружения начался этап тяжелых городских боев. Российские штурмовые группы планомерно приступили к зачистке кварталов. Активные боестолкновения шли в районе Динаса на севере города. Штурмовые группы продвигались в восточной и северо-западной частях центра. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о зачистке 244 зданий в городе за одни лишь последние сутки. Оказавшись в безвыходном положении, украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен. По данным на начало ноября, всего за месяц в плен сдалось около 700 человек.
Один из пленных бойцов ВСУ отмечал изданию Life.ru:
«Когда мы были в Покровске уже, на точке, там были постоянные прилёты, обстрелы, нельзя было высунуть голову... Мы без единого выстрела сдались в плен».
Значение потери Покровска для ВСУ
Потеря Покровска — это тяжелейший удар по украинской армии. Для ВСУ это крупнейшее поражение после потери Бахмута (Артёмовска). Город был критически важным транспортным узлом. Его потеря серьезно затрудняет снабжение целой группы украинских войск в регионе. Командование ВСУ, пытаясь удержать город, понесло огромные потери. По некоторым оценкам, только подбитой бронетехники ВСУ под Покровском с мая 2025 года насчитывалось не менее 1200 единиц.
Контроль над Покровском открывает для российских войск оперативный простор для потенциального наступления в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. При этом некоторые западные аналитики, в том числе Института изучения войны (ISW), полагают, что стратегическое значение города было утрачено еще до его взятия, поскольку российские удары по логистическим маршрутам вынудили ВСУ искать альтернативные пути. Таким образом, основная цель была достигнута ранее, а сам штурм имел скорее символическое значение.
Обстановка в Покровске на 11 ноября 2025 годаВ настоящее время битва за Покровск вступает в завершающую фазу. Российские войска продолжают зачистку восточной окраины города и ведут бои в центральных районах. Под контроль взята железнодорожная станция «394 км» и закрыт карман между Гнатовкой и Новопавловкой, что упрочило позиции ВС РФ. Российские военные ведут зачистку территорий к северу от Котлино и Удачного, продвигаясь в сторону трассы на Павлоград.
За минувшие сутки подразделения ВС РФ уверенно отразили серию из семи вражеских контратак со стороны Гришино. Однако на шаховском направлении противник, стремясь устранить Добропольский выступ, оказывает серьезное сопротивление, концентрируя усилия на прорыве к Владимировке и Панковке. Параллельно в Мирнограде российские силы наращивают давление, зачищая новые районы на севере и юге города.