В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
Депутат Колесник: Украина и Британия ответят за попытку угона МиГ-31
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания понесут ответственность за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».
В беседе с «NEWS.ru» Колесник выразил уверенность, что Россия сможет предотвратить такие попытки, так как уже привыкла к подобным провокациям.
«Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам не известны? Известны. Убежать не успеют», — заявил политик.По словам депутата, спецслужбы Великобритании и Украины не могут противостоять российской контрразведке и ФСБ. При этом, парламентарий охарактеризовал действия британской стороны как неадекватные и лишённые здравого смысла.
Ранее сообщалось, что ВКС нанесли удар возмездия в ответ на попытку Киева угнать МиГ-31 с «Кинжалом».