В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31

11 ноября 2025, 10:52

Депутат Колесник: Украина и Британия ответят за попытку угона МиГ-31

Фото: Istock/Tokarsky

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Украина и Великобритания понесут ответственность за попытку угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».





В беседе с «NEWS.ru» Колесник выразил уверенность, что Россия сможет предотвратить такие попытки, так как уже привыкла к подобным провокациям.

«Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам не известны? Известны. Убежать не успеют», — заявил политик.