Военный эксперт оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву
Военэксперт Матвийчук: удар ВС РФ по Киеву парализовал промышленность Украины
Массированный удар ВС РФ по Киеву и области в ночь на 6 июля практически полностью парализовал функционирование промышленной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, минувшая атака на украинскую столицу стала одной из самых мощных за последнее время. Он уточнил, что поражены промышленные и энергетические объекты, а также возможные места базирования авиации ВСУ. Удары наносились и по объектам в Полтавской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях.
«Потери противника оцениваются как очень серьёзные, в том числе завод по производству дронов, завод «Буревестник», где ремонтировали и выпускали бронированные автомобили и радиолокационные станции, а также производили БПЛА. Атаке подверглось предприятие, связанное с производством безэкипажных катеров», — уточнил Матвийчук в разговоре с Life.ru.
Военный эксперт добавил, что поражены Днепровская ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Критический урон получил аэродром в Жулянах в Киевской области. Там могли хранить боеприпасы и самолёты F-16 и Mirage.