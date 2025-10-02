Военный эксперт оценил влияние возможных поставок ракет Barracuda ВСУ на ситуацию на фронте
Военкэсперт Кнутов: РФ будет улучшать методы противодействия ракетам Barracuda
Российская армия научится противодействовать ракетам Barracuda в случае их передачи США Украине. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.
2 октября газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США не исключают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских дальнобойных ракет. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято, пишут argumenti.ru.
«Если это будут ощутимые поставки, сотни, а может, и несколько сотен ракет, то, конечно, они осложнят в определенной степени ситуацию на фронте. В последующем, когда ВС РФ отработают способы борьбы с этими крылатыми ракетами, ситуация будет восстановлена», — сказал Кнутов «Известиям».
По его словам, Barracuda может преодолеть 500 км, а стоимость одной ракеты составляет 200 тысяч долларов. При этом уникальность этого оружия заключается в том, что его можно запускать с разных пусковых установок и с воздушных носителей.