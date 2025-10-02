Военный эксперт оценил влияние возможных поставок ракет Barracuda ВСУ на ситуацию на фронте

02 октября 2025, 17:05

Военкэсперт Кнутов: РФ будет улучшать методы противодействия ракетам Barracuda

Фото: iStock/mviamonte

Российская армия научится противодействовать ракетам Barracuda в случае их передачи США Украине. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.





2 октября газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США не исключают возможность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских дальнобойных ракет. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято, пишут argumenti.ru.





«Если это будут ощутимые поставки, сотни, а может, и несколько сотен ракет, то, конечно, они осложнят в определенной степени ситуацию на фронте. В последующем, когда ВС РФ отработают способы борьбы с этими крылатыми ракетами, ситуация будет восстановлена», — сказал Кнутов «Известиям».