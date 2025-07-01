Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ смогут взять Одессу под контроль
Военный эксперт Кнутов: ВС РФ не освободят Одессу в ближайшие полгода
Украина с помощью Одессы получает контрабандное оружие. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Сейчас Одесса обслуживает киевский режим с точки зрения доставки контрабандного оружия. Корабли уходят из Одессы с зерном, предназначенным на экспорт, а возвращаются якобы пустые, но реально они загружены различной техникой и боеприпасами. Кроме того, Одесса — это ключ к Черному морю», — отметил Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».Он пояснил, что в случае взятия Одессы под контроль Россия сможет практически полностью контролировать северную и восточную части Черного моря.
При этом эксперт считает, что освободить Одессу российским войскам не получится в ближайшие полгода. Кнутов уточнил, что многое в этом вопросе будет зависеть от переговоров между Москвой и Киевом.
Если переговорный процесс затянется на годы, то Одесса со временем смогла бы стать частью РФ. Тем более, что в этом городе проживают люди с пророссийскими взглядами, заключил Кнутов.
Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что Одесса не является «русским городом».
Член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров посоветовал Терехову пройтись по улицам Одессы и поговорить с людьми.
«Коренные одесситы прекрасно помнят, кем строился город, какие памятники устанавливались, и почему они там стоят. Самое главное — часть памятников люди строили за свои деньги. Конечно, Одесса была, есть и будет русским городом», — заявил Вакаров Общественной Службе Новостей.
Он также напомнил, что в 1894 году Одесса была более крупным городом, чем Киев.