Военный эксперт раскрыл последствия возможного согласия Берлина на поставку Taurus

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Если Берлин решится поставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это серьезно дестабилизирует обстановку. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, отправку Киеву 100 или 200 этих высокоточных ракет заметно отразится на сложившейся ситуации.
«Мы исходим из того, что приходит новый канцлер, будет новое правительство. Заявления воинственные, той относительной осторожности и аккуратности в действиях, которые мы наблюдали, например, со стороны канцлера Олафа Шольца, у нового руководства нет. То есть оголтелые заявления, бряцание и готовность поставлять Taurus незамедлительно», — поделился аналитик в беседе с RT.В то же время эксперт Института Ближнего Востока и РСМД, политолог Сергей Балмасов оценил шансы Катара стать площадкой для мирных переговоров России и Украины. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что Доха рассчитывает «перехватить лавры миротворцев» у ОАЭ и Саудовской Аравии, которые несколько опередили другие страны в этом вопросе, так как именно благодаря их посредничеству проходили обмены пленными.
«Когда страна становится переговорной площадкой, то автоматически получает как бы особый дипломатический статус. Катар хотел бы участвовать в решении такого серьезного международного конфликта, который влияет и на мировые цены, и на благосостояние обычных граждан. При этом у Катара есть все шансы выступить такой площадкой, потому что Доха не выражала открыто поддержки ни одной из сторон», — заключил Балмасов.Читайте также:
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