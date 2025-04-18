ВСУ снова атаковали российские энергообъекты

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры за сутки четыре раза. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что объекты, которые попали под удар, расположены в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.
Ранее стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике. В штурме села принимали участие подразделения «Южной» группировки войск.
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Анастасия Чубина