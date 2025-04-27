Военный эксперт раскрыл, зачем Украина распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области

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Киевский режим распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области, которым якобы должны поверить ВС РФ и увязнуть в тяжелых боях, так как у ВСУ образовалась острая нехватка ресурсов. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Украина и ее западные партнеры перешли к психологическим операциям, так как чувствуют, что не справляются с российской армией на поле боя, потому хотят заманить ее в ловушку.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что Киев распространяет фейки об отсутствии укреплений в Сумской области и слабой обороне, чтобы заманить российскую армию в ловушку, истощить и вынудить отступить.
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«Будут использоваться всевозможные инструменты, в том числе психологические. Англичане и американцы пытаются переложить это дело на украинские руки. Так как они у них кривые, мы знаем все о том, что они пытаются сделать против нас», — пояснил он.Хатылев добавил, что у России есть свои люди в украинском тылу, которые предупреждают о психологических диверсиях.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что Киев распространяет фейки об отсутствии укреплений в Сумской области и слабой обороне, чтобы заманить российскую армию в ловушку, истощить и вынудить отступить.
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Данил Пономарев