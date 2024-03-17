Военный эксперт рассказал об особенностях российской тактики в зоне СВО

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Российские военные действуют в зоне специальной военной операции (СВО) медленно и осторожно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Олег Глазунов, военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.
Он также добавил, что у Украины возникают проблемы с боеприпасами и они могут исчерпаться в течение нескольких недель без дополнительных поставок со стороны Запада.
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«Российская армия продвигается вперед, но делает это осторожно и без излишних жертв. Не проводятся прямые атаки, а используется стандартный подход: тяжелая артиллерия, ракеты, танки обрабатывают линию фронта, после чего пехота производит зачистку.», — отметил Глазунов.
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Артем Кузьмин