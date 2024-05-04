Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием

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Эшелон, содержащий западное вооружение и боеприпасы, уничтоженный российскими военными, мог обеспечить целый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью сайту «Лента.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Эшелон — это очень серьезное событие, поскольку в нем может содержаться техника и боеприпасы, что делает его эквивалентным значению целого батальона. Каждый подобный эшелон, приближающийся к линии фронта, означает, что нашим военнослужащим и командирам не придется сталкиваться с ним непосредственно в боях, что крайне важно», — подчеркнул он.Дандыкин также добавил, что чем больше подобных эшелонов будет уничтожено до достижения позиций противника, тем существеннее будут успехи российской армии.
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