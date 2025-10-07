Военный эксперт заподозрил подготовку ВСУ к контрнаступлению

07 октября 2025, 17:28

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут готовиться к новому контрнаступлению

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Поставка Словакией машин для разминирования Bozena Киеву может указывать на подготовку контрнаступления ВСУ. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов.





По его словам, Bozena создана на базе танка и чистит освобождённые территории от мин, а также осуществляет подготовку к наступательным операциям. Машина считается оборонительной, и её использование не нарушает международных норм.





«Вероятно, что эти машины будут использоваться для подготовки контрнаступления на отдельных участках фронта. В частности, есть вероятность вторжения в Курскую область и попытки в районе села Долгополе отсечь нашу группировку, которая глубоко вклинилась в тыл противника», — отметил Кнутов в разговоре с «Известиями».

«Трамп не может уступить, и поэтому он начал гнать такую волну, проверяя на прочность руководство России. Не более того. Ведь он прекрасно понимает, что, так называемый, коллективный Запад, не в полной мере готов к масштабному, в том числе, и с применением ядерного оружия, столкновению с Россией», — считает эксперт.