Военэксперт Кнутов: ВСУ могут готовиться к новому контрнаступлению
Поставка Словакией машин для разминирования Bozena Киеву может указывать на подготовку контрнаступления ВСУ. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов.
По его словам, Bozena создана на базе танка и чистит освобождённые территории от мин, а также осуществляет подготовку к наступательным операциям. Машина считается оборонительной, и её использование не нарушает международных норм.
«Вероятно, что эти машины будут использоваться для подготовки контрнаступления на отдельных участках фронта. В частности, есть вероятность вторжения в Курскую область и попытки в районе села Долгополе отсечь нашу группировку, которая глубоко вклинилась в тыл противника», — отметил Кнутов в разговоре с «Известиями».
Военный эксперт не исключил, что Словакия передала данное оборудование Украине под давлением НАТО, ЕС и после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности вводить новые санкции против РФ и поставлять оружие, включая ракеты Тomahawk.
В свою очередь историк, журналист Владимир Скачко сказал Общественной Службе Новостей, что Киев в конце концов получит от США желаемые ракеты.
По его словам, Трамп максимально повысил ставки, говоря о готовности отправить Тomahawk Украине. Он рассчитывает получить от России ответную реакцию.
«Трамп не может уступить, и поэтому он начал гнать такую волну, проверяя на прочность руководство России. Не более того. Ведь он прекрасно понимает, что, так называемый, коллективный Запад, не в полной мере готов к масштабному, в том числе, и с применением ядерного оружия, столкновению с Россией», — считает эксперт.
Скачко подчеркнул, что дальнобойные ракеты выдают не ради того, чтобы стряхнуть с них пыль, такое оружие должно стрелять, а значит, американский лидер готов к вероятной эскалации.