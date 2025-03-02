Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военный эксперт Живов: к лету ВСУ столкнутся с серьезными кадровыми проблемами

Военный эксперт Живов: к лету ВСУ столкнутся с серьезными кадровыми проблемами

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам военного эксперта Алексея Живова, украинская армия столкнется с серьезными кадровыми проблемами к лету. Об этом он рассказал в своем интервью для «Лента.ру».
«Есть дефицит в формировании новых бригад, которые проходят обучение в Европе. И дефицит существенный — до половины комплекта новых бригад. Значит, при сохранении текущих тенденций к лету начнутся серьезные кадровые проблемы»», — пояснил изданию Живов.

Эксперт отметил, что на данный момент на линии боевого столкновения украинские войска не ощущают кадровых проблем. Уже к лету ситуация может измениться в критическую сторону для ВСУ.

К тому же Живов поделился информацией о ситуации в Курской области. Он рассказал, что ВС РФ смогли освободить около 70% захваченных территорий. Наибольший успех в курском направлении связан со взятием под огневой контроль трассы от границы до Суджи, с помощью которой осуществлялась логистика противника. Эксперт отметил, что в скором времени ситуация в Курской области будет стабилизирована.

Читайте также:

С начала СВО Украина атаковала 34 российских региона

В детском интернате Лисичанска в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей

Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
#эксперт
#оружие
#трассы
#украина
#контроль
#дефицит
#сво
#всу
#вс рф
С начала СВО Украина атаковала 34 российских региона
Глава СК РФ Бастрыкин: с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона
02 марта 2025, 05:05

Фото: iStock/IherPhoto

С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Украина атаковала 34 российский региона, не находящихся в зоне проведения СВО. Об этом рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — поделился Бастрыкин в своем интервью для ТАСС.

Председатель СК отметил, что в своих атаках украинская сторона использует в том числе и западное вооружение. В их числе ракетные комплексы беспилотники, системы залпового огня и ствольная артиллерия.

Читайте также:

​В детском интернате Лисичанска в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей

Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ

Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ
#оружие
#вооружение
#регионы
#операции
#интервью
#ск
#рф
#бастрыкин
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детском интернате Лисичанска в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей
02 марта 2025, 04:15

Фото: iStock/Pedro Merino Higueras

В одном из детских интернатов Лисичанска в Луганской Народной Республике был найден список насильно вакцинированных детей, которым иностранные медики при киевском режиме ставили неизвестные прививки. Об этом сообщает RT.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — рассказал изданию военкор редакции Саргон Хадай.

Список насильно вакцинированных был обнаружен сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Есть факты причастности международных организаций к данному инциденту. Отмечается, что ​детей прививали во время того, когда этот район контролировался киевскими властями.

Читайте также:

Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского клоуном

Активное наступление ВС РФ в Курской области и атака ВСУ на Тверь: последние новости СВО на 1 марта
#фсб
#украина
#сво
#вс рф
#прививка
#вакцинация
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ
02 марта 2025, 03:05

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Власти Литвы пообещали закупить у Украины оружия на 20 миллионов евро, которое после будет передано ВСУ. Данный план был обсужден между главой литвийской Минобороны Довиле Шакалене и представителем офиса Зеленского Александром Камышиным.
«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено €20 млн», — заявил Шакалене.

Глава Минобороны ответил, что в планах Литвы запланировано дальнейшее увеличение объема инвестиций. Таким образом страна пытается увеличить оборонные возможности Украины за счет финансовых вложений.

К тому же стороны обсудили возможность совместного производства оружия. Детали проекта пока не разглашаются.

Читайте также:

Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены

Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ

Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта
#евро
#оружие
#промышленность
#украина
#вооружение
#ес
#минобороны
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к сделке с Украиной по ископаемым
02 марта 2025, 02:56

Фото: iStock/mrrobotonur07

Власти Великобритании не смогли убедить администрацию США вернуться к сделке с Киевом по добыче редкоземельных металлов на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, британские чиновники пытались убедить США вернуться к сделке с Киевом после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне ответили, что пока не готовы к диалогу, так как руководству Штатов нужно остыть.

Напомним, что команда Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского. Только после этого администрация США готова возобновить диалог с украинской стороной.

Читайте также:

Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ

Американский сенатор назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории

Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
#сша
#украина
#администрация
#чиновники
#зеленский
#британия
#дональд трамп
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский сенатор назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории
Сенатор Круз: встреча Зеленского и Трампа худшая в истории Белого дома
02 марта 2025, 02:10

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский сенатор Тед Круз назвал недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского худшей в истории. Об этом он заявил на подкасте в соцсети X.
«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил сенатор.

Круз отметил, что поддерживает идею о заранее спланированных действиях Зеленского на встрече. По словам политика, глава киевского режима возомнил себя самым умным, хотя у него была всего одна цель, попросить Трампа заключить хороший мир для Украины.

Напомним, что 28 февраля в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам должен был быть подписан договор о добыче украинских редкоземельных металлов. В ходе диалога между сторонами возник конфликт, в результате которого украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

Читайте также:

Трамп ждет публичных извинений от Зеленского после конфликта в Белом доме

Трамп не стал отдавать Зеленскому приготовленную для него еду и отдал ее сотрудникам Белого дома

Команда Зеленского разрыдалась, когда Трамп выгнал их из Белого дома
#конфликт
#политика
#договор
#встреча
#зеленский
#трамп
#белый дом
#сша
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате