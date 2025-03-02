Военный эксперт Живов: к лету ВСУ столкнутся с серьезными кадровыми проблемами

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По словам военного эксперта Алексея Живова, украинская армия столкнется с серьезными кадровыми проблемами к лету. Об этом он рассказал в своем интервью для «Лента.ру».
«Есть дефицит в формировании новых бригад, которые проходят обучение в Европе. И дефицит существенный — до половины комплекта новых бригад. Значит, при сохранении текущих тенденций к лету начнутся серьезные кадровые проблемы»», — пояснил изданию Живов.
Эксперт отметил, что на данный момент на линии боевого столкновения украинские войска не ощущают кадровых проблем. Уже к лету ситуация может измениться в критическую сторону для ВСУ.
К тому же Живов поделился информацией о ситуации в Курской области. Он рассказал, что ВС РФ смогли освободить около 70% захваченных территорий. Наибольший успех в курском направлении связан со взятием под огневой контроль трассы от границы до Суджи, с помощью которой осуществлялась логистика противника. Эксперт отметил, что в скором времени ситуация в Курской области будет стабилизирована.
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