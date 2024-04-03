«Еще и гордятся этим»: Раскрыт хитрый обман бойцов ВСУ

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Украинские войска уличили в действиях, которые направлены на запутывание данных о ходе конфликта и продвижении Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
По данным канала, в занятые РФ населенные пункты, такие как Бахмут, ВСУ направляют беспилотники с флагами Украины.
Стоит отметить, что о таких бессмысленных действиях бойцы ВСУ с гордостью рассказывают в новостях, как будто эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.
Ранее разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — сказано в публикации.
Ранее разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак