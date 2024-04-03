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«Еще и гордятся этим»: Раскрыт хитрый обман бойцов ВСУ

Бойцов ВСУ уличили в обмане в зоне СВО с помощью БПЛА с украинскими флагами
03 апреля 2024, 03:30
Фото: istock / Jakub Laichter

Фото: istock / Jakub Laichter

Украинские войска уличили в действиях, которые направлены на запутывание данных о ходе конфликта и продвижении Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
По данным канала, в занятые РФ населенные пункты, такие как Бахмут, ВСУ направляют беспилотники с флагами Украины.
«Отправляют дроны, чтобы повесить флажки. Так они сбросили сине-желтую тряпку на ржавой водонапорной башне Артемовска (Бахмута)», — сказано в публикации.

Стоит отметить, что о таких бессмысленных действиях бойцы ВСУ с гордостью рассказывают в новостях, как будто эти действия приравниваются к захвату городов Донбасса украинской стороной.

Ранее разработчик рассказал о применении в зоне СВО барражирующих боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#дроны
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Пять из шести ТЭС серьезно разрушены, заявили на Украине
Украинский холдинг: Украина потеряла 80% генерирующих мощностей
02 апреля 2024, 23:58

Фото: iStock/Roman Novitskii

Удары по теплоэлектростанциям (ТЭС) на Украине нанесли серьезный ущерб, в результате чего было потеряно 80% генерирующих мощностей станции, сообщил местный энергетичский холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
«80 процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», – указано в сообщении.

Компания также сопроводила сообщение видео, на котором запечатлены последствия атаки на одну из ее теплоэлектростанций. По данным холдинга, атака произошла в период с 22 по 29 марта.

22 марта российские войска начали масштабную атаку на энергосистему Украины. По словам представителей в Киеве, атака на энергетический сектор стала крупнейшей за последнее время.

29 марта, после бомбардировки энергосистем Украины, Министерство энергетики Украины призвало молчать о последствиях и целях российский ударов.

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#энергетика
#украина
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#ракетный удар
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Губернатор Старовойт: Силами ПВО в Курской области сбит беспилотник
02 апреля 2024, 21:52

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Жители Курской области вечером 2 апреля услышали громкие звуки. Это была работа сил российского ПВО, которые перехватили украинский беспилотник в небе.

Губернатор обратился к людям с просьбой не приближаться к обломкам дронов и, в случает обнаружения, не трогать их. Подобное любопытство может стать предпосылкой для причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее в области сработал сигнал оповещения о ракетной опасности.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предложил решение, как жителям России справиться с непрекращающимися атаками беспилотников. Для этого, по мнению депутата, необходимо взять Киев. Тогда беспредел с беспилотниками закончится.

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Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом
Медведев заявил, что Украина уже фактически является террористическим государством
02 апреля 2024, 21:32

Фото: сайт Кремля

Украина фактически уже является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что обсуждать этот вопрос бессмыслено. По его мнению, Украина безнаказанно применяет насилие как против своих граждан, так и против иностранных, в том числе в городах, окопах и даже в тюрьмах.

Медведев выразил уверенность в том, что России не удастся провести подобное решение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, так как большинство стран Запада не поддержат его.

Кроме того, он считает, что украинскую власть не будут судить ни Международный уголовный суд, ни другие судебные органы.

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На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
Путин пообещал распространить присвоение статуса инвалида боевых действий на ЧВК
02 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Процедуру присвоения статуса инвалида боевых действий могут расширить на членов частных военных компаний.
С таким заявлением выступил президент России на встрече в руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, передает РИА Новости.

Он добавил, что соответствующая инициатива в настоящее время рассматривается в правительстве РФ.

Цивилева отметила, что сотрудники частных военных компаний, включая защитников Донбасса, не проходят военно-врачебную комиссию, а лишь медико-социальную экспертизу, что мешает им получить статус инвалида по боевым действиям.

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ООН призвала прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре
Генсек ООН Дюжаррик призвал прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре
02 апреля 2024, 20:27

Фото: istockphoto/Askolds

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался против атак на гражданскую инфраструктуру и призвал к их немедленному прекращению в ответ на атаку беспилотников на объекты в Татарстане.
«Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призываем к их немедленному прекращению», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Татарстана сообщили о нападении беспилотных летательных аппаратов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске во вторник утром. При этом серьезных разрушений не произошло, и технологический процесс на предприятиях не пострадал.

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#татарстан
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Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне
ВВС США обучают 12 украинских летчиков пилотировать F-16 на базе в Аризоне
02 апреля 2024, 19:43

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинские пилоты будут обучаться управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на представителя американских военно-воздушных сил.
По его словам, речь идет о двенадцати летчиках ВСУ. Собеседник издание не привел подробностей об окончании срока обучения, однако отметил, что оно точно завершится в текущем году.

Прежде сообщалось, что Украине будут переданы истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Первые боевые самолеты будут отправлены Киеву после того, как украинские солдаты пройдут обучение по управлению боевыми самолетами.

F-16 будут отправлены Киеву до конца 2024 года.

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#вс рф
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Политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой
02 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Политолог Юрий Светов заявил о большой значимости взятия нашими войсками населённого пункта Часов Яр.
«Это стратегическая точка. Взятие нашими войсками Часова Яра означает уничтожение ещё одной позиции Украины, с которой ведётся обстрел российских территорий. При этом ВСУ будут лишены возможности снабжать войска, которые оккупируют регионы, только что вошедшие в состав России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

По его словам, и западные политики не раз подчёркивали стратегическую значимость этого города.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявлял, что в районе Часова Яра в ДНР украинская армия находится в отчаянном положении.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти
«Страна»: сотрудники военкомата в Хмельницком запытали призывника до смерти
02 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/olegda88

Военные работники в Хмельницком на Украине предположительно убили призывника, сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале, ссылаясь на матерь погибшего.
«Женщина из Хмельницкого заявляет, что в территориальном военном центре запытали до смерти ее сына Андрея Панасюка», — говорится в сообщении издания.
Согласно данным, мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, а затем доставлен в военкомат, где, по словам матери, над ним издевались и угрожали. Точная причина смерти не уточняется, однако журналисты утверждают, что погибший был доставлен в городскую больницу Хмельницкого, где врачи вели борьбу за его жизнь в течение двух суток. Была проведена нейрохирургическая операция, однако состояние мужчины резко ухудшилось, в результате чего он скончался.

Мать погибшего заявила, что отправила официальную жалобу в министерство обороны Украины.

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«Крайне важный момент»: Блинкен призвал Запад усилить помощь Украине
Госсекретарь США Блинкен призвал западные страны активнее поддерживать Украину
02 апреля 2024, 17:26

Фото: Istock/Andrey Atanov

Киев переживает критически важный момент, ему необходима срочная помощь Запада, передает Reuters слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им нужно, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО», — сказал Блинкен во время визита во Францию, подчеркнув, что Украина переживает критический момент в конфликте с Москвой.

Поэтому запрос о дополнительном бюджете, с которым президент Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу, должен быть одобрен как можно скорее, подчеркнул Блинкен. Речь идет о дополнительном финансировании Киева в размере 60 миллиардов долларов.

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