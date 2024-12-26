Эксперт объяснил значимость потери F-16 для Украины

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images
Поскольку Украина потеряла еще один американский истребитель F-16, можно говорить о снижении угрозы для российской стороны, заявил «Ленте.ру» аналитик Алексей Леонков. Он подчеркнул, что украинские пилоты обучены, но летать им не на чем.
«Для Украины это имеет значение, но и для нас это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и этих самолетов, которые являются носителями этих ракет», — сказал собеседник, упомянув, что на штатовские истребители можно установить британскую ракету Storm Shadow, носителем которой стала Украина.Перед этим военный волонтер Роман Алехин проинформировал, что российские военные, по предварительной информации, впервые уничтожили истребитель F-16 на запорожском направлении.
Украина стала получать вооружение от западных союзников на фоне российской спецоперации.
Читайте также:
Украина может начать ловить уклонистов от службы в ВСУ за границей
Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО
«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
Никита Кротов