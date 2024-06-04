Запад ищет повод для ввода своих войск на Украину

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Запад готовит повод для отправки войск на Украине. Такое заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
По её словам, НАТО готовит сценарий, который будет похож на начало войны во Вьетнаме. Дагделен напомнила, что Вашингтон направил 15 тысяч советников во Вьетнам ещё до начала военных действий, а потом направил туда войска якобы для защиты этих советников.
Она считает необходимым создать коалицию стран совместно с государствами Глобального Юга для предотвращения эскалации и распространения конфликта в Восточной Европе.
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«По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине – ред.), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России», — предположила Дагделен в эфире YouTube-канала «Neutrality Studies».
Она считает необходимым создать коалицию стран совместно с государствами Глобального Юга для предотвращения эскалации и распространения конфликта в Восточной Европе.
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Элина Позднякова