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Запад ищет повод для ввода своих войск на Украину

Депутат ФРГ Дагделен: Запад готовит повод для ввода войск на Украину
04 июня 2024, 17:48
Фото: iStock/Stadtratte

Фото: iStock/Stadtratte

Запад готовит повод для отправки войск на Украине. Такое заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
По её словам, НАТО готовит сценарий, который будет похож на начало войны во Вьетнаме. Дагделен напомнила, что Вашингтон направил 15 тысяч советников во Вьетнам ещё до начала военных действий, а потом направил туда войска якобы для защиты этих советников.

«По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине – ред.), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России», — предположила Дагделен в эфире YouTube-канала «Neutrality Studies».



Она считает необходимым создать коалицию стран совместно с государствами Глобального Юга для предотвращения эскалации и распространения конфликта в Восточной Европе.

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Морпех ВСУ осужден на 24 года за приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР
«Лента.ру»: Морпех ВСУ осужден на 24 года по делу о расстреле мирных в ДНР
04 июня 2024, 18:11

Фото: istockphoto/artisteer

За приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР на 24 года строгого режима осудили украинского боевика Владислава Стрюкова. Об этом сообщает «Лента.ру».
Стрюков командовал разведротой 36 бригады морпехов военно-морских сил Украины. Следователи установили, что в конце марта 2022 года, находясь в Мариуполе, Стрюков приказал своему подчиненному расстрелять двух гражданских, которые были поблизости от боевой позиции. Военный начал стрелять, но люди скрылись из-под обстрела.

Стрюков признан виновным в покушении на убийство двух лиц в составе группы по политическим и идеологическим мотивам (ненависти), а также в жестоком обращении с мирными людьми Верховным судом ДНР.

До этого Стрюкова судили за убийство гражданского населения. Он отбывает наказание.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил британского наемника Эйреса Марка Джона к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне ВСУ.

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#спецоперация
#новости
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В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
Подоляк: все вчерашние «красные линии» конфликта на Украине исчезли
04 июня 2024, 18:10

Фото: iStock/Alex Kochev

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.
По словам Подоляка, началась эскалация военного противостояния. Он также подчеркнул, что украинской армии необходимо высокоточное оружие.

Ранее профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Профессор отметил, что у украинской армии нет никаких шансов на победу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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При атаке ВСУ в белгородском селе Головчино ранены два человека
04 июня 2024, 17:02

Фото: iStock/Zeferli

В результате атаки украинского беспилотника в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области пострадали два человека, один из которых — замглавы администрации округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в момент атаки в штабе находились местные жители, пришедшие за консультацией по вопросам помощи, а также сотрудники администрации округа, представители областных министерств и члены правительства.

По словам Гладкова, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали возгорания. В здании штаба выбиты окна, повреждены фасад и входная группа.

«Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.
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Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
04 июня 2024, 16:47

Фото: iStock/e-crow

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Курской области.
В военном ведомстве уточнили, что системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки со стороны противника в 13:00 мск. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что во время освобождения Нетайлово в ДНР военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды поднимали флаг своего подразделения на здании администрации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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ВС РФ установили российский флаг в центре Парасковиевки в ДНР
04 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/Derek Brumby

Российские бойцы установили флаг России в центре Парасковиевки в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Большая часть села уже под контролем штурмовиков, продолжается зачистка западных окраин. Сегодня утром вражеские аналитические ресурсы подтвердили продвижение ВС РФ на этом направлении», — говорится в сообщении военкоров.

Утром 4 июня украинские аналитические ресурсы сообщали, что российские подразделения имеют успехи в продвижении на Кураховском и Покровском направлениях.

Согласно их данным, ВС РФ восточнее Карловки уже взяли под контроль часть садового товарищества Волна-1 и продвинулись южнее к каскаду ставков.

При этом в Парасковиевке мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке танков и бронемашин штурмом взяли позиции в западной части села. Продвижение составило до 480 в глубину и порядка 400 метров в ширину.

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ВС РФ окружают ВСУ у водохранилища близ Карловки
Кимаковский: ВСУ могут попасть в окружение ВС РФ у водохранилища близ Карловки
04 июня 2024, 16:13

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВСУ рискуют оказаться в окружении армии России в районе села Карловка в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Он напомнил, что севернее Карловки российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское.

«Таким образом, они зажимают к водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны, то есть не просто выдавливают, а фактически там, в районе водохранилища, могут взять в некое окружение противника. Это все связано с географией самого этого водохранилища», — пояснил Кимаковский.

По его словам, армия России продвинулась со стороны Нетайлова к Карловке, что даёт возможность российским военным держать под огневым контролем дороги, по которым проходит снабжение подразделений ВСУ, которые находятся в Карловке.

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В Киеве ввели экстренные отключения электричества
04 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Об этом Коваленко написал в социальных сетях.
По его словам, Киев вышел за лимиты. Коваленко отметил, что компания «Укрэнерго» дала команду на экстренные отключения.

В настоящее время отключения по графикам не действуют, заключил директор компании Yasno. Примечательно, что с 1 июня текущего года тарифы на электричество для украинцев подняли более чем на шестьдесят процентов.

Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы

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Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Лавров: любые французские военные на Украине представляют законную цель для РФ
04 июня 2024, 14:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Политик отметил, что у него имеются основания полагать, что французские наемники на Украине уже работают. Лавров подчеркнул, что по данному вопросу есть множество конкретных фактов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Примечательно, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве.

Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

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Захарова предложила украинцам заменить статую Ломоносова на Рональда Макдональда
04 июня 2024, 14:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу сноса памятника Ломоносову в Харькове.
В своём канале в Telegram она отметила, что вместо Ломоносова в городе можно было бы установить Рональда Макдональда.

«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — написала Захарова.
В Харькове был демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его. Местонахождение памятника на данный момент неизвестно.

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