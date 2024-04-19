ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»

FPV-дроны ВСУ на протяжении ночи атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», однако не смогли ее уничтожить из-за установленного мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы Станислав в разговоре с РИА Новости. Полное имя собеседника не раскрывается из-за соображений безопасности.