ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»

Фото: Минобороны РФ
FPV-дроны ВСУ на протяжении ночи атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», однако не смогли ее уничтожить из-за установленного мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы Станислав в разговоре с РИА Новости. Полное имя собеседника не раскрывается из-за соображений безопасности.
«По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал разработчик.Как утверждает собеседник издания, затем «Солнцепек» эвакуировали, починили, сегодня ТОС снова в рабочем состоянии.
Главная особенность РЭБ «Волнорез» — его модульность. В комплексе прописываются частоты, необходимые для подавления FPV-дронов противника на определенном участке фронта в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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