Военный рассказал о грузовиках 70-х годов в зоне СВО

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Автомобили ЗиЛ, которые были произведены в 1970-х годах, активно используются в зоне СВО для выполнения различных задач. Об этом в беседе с журналистами рассказал командир взвода подвоза горючего с позывным «Харлам».
Он пояснил, что на этих автомобилях установлена система защиты, поэтому система зажигания не даёт фон ни как какой электроприбор. Это позволяет машине аккуратно, практически бесшумно, проехать в нужное место. Также преимуществом являются её малые габариты.
ЗИЛы используют, в основном, в качестве топливозаправщиков.
«Харлам» добавил, что в большинстве своём это трофейные автомобили.
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ЗИЛы используют, в основном, в качестве топливозаправщиков.
«Харлам» добавил, что в большинстве своём это трофейные автомобили.
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Анастасия Чинкова