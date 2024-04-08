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Военный рассказал о грузовиках 70-х годов в зоне СВО

Комвзвода: в зоне СВО из-за габаритов и тихой работы используются ЗиЛ 70-х годов
08 апреля 2024, 16:23
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Автомобили ЗиЛ, которые были произведены в 1970-х годах, активно используются в зоне СВО для выполнения различных задач. Об этом в беседе с журналистами рассказал командир взвода подвоза горючего с позывным «Харлам».
Он пояснил, что на этих автомобилях установлена система защиты, поэтому система зажигания не даёт фон ни как какой электроприбор. Это позволяет машине аккуратно, практически бесшумно, проехать в нужное место. Также преимуществом являются её малые габариты.

ЗИЛы используют, в основном, в качестве топливозаправщиков.



«Харлам» добавил, что в большинстве своём это трофейные автомобили.

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#грузовик
#сво
#военные
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ВС РФ впервые применили автомат АМБ-17 в зоне СВО
08 апреля 2024, 17:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские добровольцы впервые применили автомат АМБ-17 в зоне специальной военной операции, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, оружие на тест-драйв получили бойцы воинского формирования «Эспаньола».

«Новинка — небольшая (длина 850 мм), лёгкая (2,9 кг) и бесшумная. Сделана под 30 патронов 9х39 и пойдёт на замену винтовкам ВАЛ и «Винторез», — уточнили в Mash.

Бойцы на видео, которые тестируют АМБ-17, рассказали, что эти винтовки очень компактные и эффективные, особенно в качестве второго оружия.

Ранее стало известно, что в зоне СВО используются автомобили, произведённые ​в 70-х годах прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#оружие
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Ульянов: РФ не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не планирует это делать
08 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/IG_Royal

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия никогда не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не собирается этого делать. Об этом Ульянов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Ульянов отметил, что РФ осознает возможные негативные последствия в результате таких атак. Постпред подчеркнул, что наша страна не вмешивается в украинские решения о строительстве новых энергоблоков.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак. Вчера, 7 апреля, ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дронов-камикадзе.

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#украина
#россия
#ядерное оружие
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Российские военные уничтожили шесть танков ВСУ за минувшие сутки
Минобороны РФ: за минувшие сутки Армия России уничтожила шесть танков ВСУ
08 апреля 2024, 16:24

Фото: iStock/Zeferli

За минувшие сутки армия России уничтожила шесть танков ВСУ на разных направлениях спецоперации. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что два танка удалось ликвидировать на Донецком направлении, ещё один – на Южно-Донецком направлении.

Больше всего танков противник потерял на Херсонском направлении – сразу три единицы.

Таким образом, по данным оборонного ведомства России, с начала проведения СВО российские военные уничтожили 15 725 танков и других боевых бронированных машин противника.

1 апреля Минобороны РФ сообщало, что очередной танк Abrams, переданный ВСУ западными партнёрами, уничтожен на Авдеевском направлении.

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#сво
#всу
#вс рф
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Рогов заявил о необходимости санитарного кордона в зоне СВО
08 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/Alexey Molotov

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сейчас на поле сражения инициатива на стороне ВС России, а также идёт планомерное уничтожение средств поражения противника как в Харькове, так и под ним.
А поскольку, по мнению специалиста, с помощью Харькова противник имеет возможность создавать угрозу для Белгорода, то необходима санитарная зона.

«Есть необходимость создания санитарного кордона, санитарной зоны, о которой говорили и руководители государства. Я думаю, в данный момент это осуществляется. Конечно, это моё глубокое убеждение, санитарная зона должна заканчиваться по границе с Польшей», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рогов.

До этого появились кадры уничтожения украинской самоходки 2С3 «Акация» корректируемым боеприпасом «Краснополь» в районе Великой Новосëлки в ДНР. Как пишет RT, ВСУ намеревались замаскировать машину в лесу, но у них ничего не вышло – российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» отработали цель.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС.

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#всу
#рогов
#вс рф
#спецоперация
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После удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи»
После удара по Часов Яру в сторону Славянска выехали колонны скорой помощи
08 апреля 2024, 15:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

После мощного удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска выдвинулись колонны «скорой помощи», которые сопровождают ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«В сопровождении много военных и гражданских автомобилей ВСУ. Едут в основном транзитом на Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали и пункты стабилизации с необходимым оборудованием», — говорится в публикации.

Предполагается, что прилёт оказался результативным, а число ликвидированных бойцов ВСУ будет трёхзначным.

При этом уточняется, что ситуация вокруг Часова Яра развивается по подобию битвы за Артёмовск. Тогда армия России нанесла несколько мощных ударов, уничтожив основные пункты размещения подготовленных подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по промзоне в Часов Яре, после чего там разгорелся сильнейший пожар.

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#пожар
#армия
#армия россии
#всу
#вс рф
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В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе
CNR: российская авиабомба ФАБ-3000 несет фатальную угрозу ВСУ
08 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции несет критическую угрозу ВСУ. Об этом сообщает Национальное радио Китая (CNR).
По словам военного обозревателя Шао Юнлина, после того, как РФ оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь серьезно увеличилась. Он отметил, что ФАБ-3000 полностью оправдывает свое прозвище.

Сообщается, что ударные возможности бомбы ознаменуют «судный день» для ВСУ. Обозреватель подчеркнул, что имеющиеся у украинской армии средства ПВО не могут эффективно перехватывать бомбы с данным оснащением.

Юнлин заключил, что использование планирующих авиабомб российскими войсками окажет большое влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

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#сво
#спецоперация
#бомба
#снаряд
#вс рф
#всу
#китай
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Более тысячи единиц бронетехники в зоне спецоперации оборудовали защитой от дронов
Минобороны: в зоне СВО защитой от дронов оборудовано 1,3 тысячи единиц бронетехники
08 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/aapsky

В прошлом году специалисты материально-технического обеспечения оснастили 1,3 тысячи единиц бронетехники в зоне СВО защитой от дронов, сообщает Минобороны РФ.
Как поясняют в ведомстве, установленные системы существенно повысили защищенность техники.

Кроме этого, с помощью расширения производственной базы специалисты начали ремонтировать ДВС, газотурбинные двигатели, бортовые КПП, а также прочие узлы и агрегаты бронемашин.

На сегодняшний день удалось восстановить уже свыше 1,8 тысячи единиц изделий. Так, за 2023 год по номенклатуре органов МТО в ВС РФ передали более 40 тысяч вооружений и техники.

Помимо этого, свыше 64 тысяч единиц прошли ремонтные работы. Также было завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Все это поможет бесперебойно снабжать войска ракетами и боеприпасами.

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#минобороны рф
#дрон
#сво
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«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
Рогов рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
08 апреля 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

За последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, как в настоящее время защищается Запорожская АЭС и каков может быть самый негативный сценарий развития событий.

«Защита Запорожской АЭС заключается в трех действиях: система ПВО, РЭБа и контрбатарейной борьбы. Они наиболее эффективны. РЭБ отклоняет летящие снаряды РСЗО или дроны-камикадзе со взрывчаткой, ПВО взрывает их, а контрбатарейная борьба накрывает позиции с которых наносятся удары по атомной станции. близость противника не дает возможности обеспечивать безопасность на 100%. Если говорить о максимальных рисках, то они маловероятны. В ситуации, когда энергоблоки находятся в состоянии холодного автонома, то никаких возможностей у противника добиться максимального разрушительного эффекта нет», — отметил Рогов.
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По его словам, именно из-за обстрелов ЗАЭС прекратила генерировать энергию.

«Это решение было принято из-за того, что если удар пришелся бы на реактор, который находится в состоянии генерации и производства электроэнергии, последствия могли бы быть необратимыми и страшными на многие тысячи километров», — пояснил Рогов.

Он подчеркнул, что в нынешних случаях при попадании противника в цель, максимум может произойти заражение нескольких квадратных километров. Однако риск присутствует в том, что рядом находится Днепр, если заразить его воды, то они могут распространиться на сотни тысяч километров, вплоть до Черного моря, добавил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».
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Затрагивая вопрос о том, почему в последнее время ВСУ активно атакуют Запорожскую АЭС, Рогов ответил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов на поле боя, что понятно не только симпатикам России, но и ее врагам.

«ВСУ меняют тактику, стратегию и переходят чисто к теоретическим методам ведения противостояния. Это не только «Крокус», но и удары по атомной станции, потому что попасть в заголовки и новостную повестку на Западе потерями боев в Работино, на Вербовом или в Харькове практически невозможно в нынешних условиях. А попасть в новость об обстреле крупнейшей и мощнейшей атомной станции в Европе естественно легче, поэтому кровавые националисты реализуют атаки в полную силу для того, чтобы стать актуальными и выпросить еще денег», — заключил Рогов.

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#всу
#украина
#запорожская аэс
#атака
#сво
#вс рф
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Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС
08 апреля 2024, 14:58

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе сбит над Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в своём Telegram-канале.
Украинские войска продолжают предпринимать попытки обстрела станции. Ещё один беспилотник был сбит над ЗАЭС. Его обломки упали на кровлю шестого энергоблока. Угрозы безопасности нет.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела пострадали три сотрудника станции.

Напомним, что АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. В настоящее время все блоки станции остановлены, а оборудование обслуживается с учётом регламентов при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022 года на станции работают специалисты МАГАТЭ.

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#дрон
#запорожская аэс
#всу
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