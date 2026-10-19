Военный сообщил о маскировке взрывных устройств под птиц в Запорожской области
Заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным «Тень» рассказал, что украинские военнослужащие размещают самодельные взрывные устройства в муляжах птиц на территории Запорожской области. В качестве основы, по его словам, используют тушки голубей. Об этом пишет РИА Новости.
Военный пояснил, что взрывчатку скрывают внутри основы, после чего ей придают вид живой птицы с помощью перьев. Снаружи такая ловушка выглядит убедительно и способна ввести человека в заблуждение.
Ранее глава Каховского округа Павел Филипчук сообщал о сбросах взрывных устройств с беспилотников в Херсонской области. Внутрь боеприпасов, по его данным, помещали монеты номиналом в одну гривну. Их обезвреживают саперные подразделения.
В сентябре сапер 11-го армейского корпуса с позывным «Саныч» говорил еще об одном способе маскировки взрывчатки: украинские военные прятали ее в детском подарочном наборе.
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