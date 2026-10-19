Военный сообщил о маскировке взрывных устройств под птиц в Запорожской области

19 октября 2026, 09:15

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным «Тень» рассказал, что украинские военнослужащие размещают самодельные взрывные устройства в муляжах птиц на территории Запорожской области. В качестве основы, по его словам, используют тушки голубей. Об этом пишет РИА Новости.