Волонтеров из Клина и Лотошина научили плести тактические браслеты для бойцов СВО
Для серебряных волонтеров из Клина и Лотошина провели мастер-класс по плетению тактических браслетов из паракорда для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.
Занятие прошло 16 октября в клубе «Стекольный». В нем участвовали активисты волонтерских организаций двух муниципалитетов, представители «Воинского братства», общества инвалидов и администрации Лотошина.
Паракорд изготавливают из нейлона: он почти ничего не весит, но выдерживает серьезные нагрузки. Изначально такой шнур использовали для строп парашютов. Секрет его прочности кроется в устройстве: снаружи это гладкая оболочка, сплетенная из множества волокон, а внутри — сердечник из нескольких тонких, но крепких нитей.
Для Клина и Лотошина это первый опыт создания подобных тактических изделий — раньше волонтеры в основном плели маскировочные сети. «Браслеты выживания» пригодятся бойцам в полевых условиях: они могут служить жгутом для медицинских целей, помогут построить укрытие, крепить экипировку и другое.
Пока участники мастер-класса освоили самую простую технику плетения. В дальнейших планах — научиться делать настоящие «браслеты выживания», которые отличаются высокой скоростью расплетения нитей в единую веревку: в ходе боевых действий это может сыграть решающую роль.
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