Волонтеров из Клина и Лотошина научили плести тактические браслеты для бойцов СВО

18 октября 2026, 19:11

Фото: Администрация Клин г.о.

Для серебряных волонтеров из Клина и Лотошина провели мастер-класс по плетению тактических браслетов из паракорда для бойцов СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.