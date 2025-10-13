Военного отправили в колонию на 7,5 лет за оставление части в зоне СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 7,5 годам лишения свободы за уклонение от службы в зоне специальной военной операции. Мужчина, осужденный по статье за самовольное оставление части, ранее уже имел проблемы с законом.
Суд установил, что солдат покинул свое подразделение в Донецкой Народной Республике в феврале 2024 года. Он решил избежать участия в боевых действиях и уехал на Сахалин. На острове военнослужащий проводил время по своему усмотрению до задержания в июле 2025 года в селе Троицкое.
Суд признал его опасным рецидивистом и назначил наказание в исправительной колонии строгого режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: