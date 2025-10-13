Военного отправили в колонию на 7,5 лет за оставление части в зоне СВО

13 октября 2025, 08:34

Фото: iStock/simpson33

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 7,5 годам лишения свободы за уклонение от службы в зоне специальной военной операции. Мужчина, осужденный по статье за самовольное оставление части, ранее уже имел проблемы с законом.