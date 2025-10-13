Трамп раскрыл условие поставок Украине крылатых ракет Tomahawk

13 октября 2025, 01:44

Трамп: Если конфликт на Украине не урегулируют, то США могут дать Киеву Tomahawk

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. Он намерен довести эту позицию до российского руководства. Такие заявления прозвучали во время выступления Трампа, которое транслировали на официальном сайте Белого дома.





Американский лидер отметил, что может лично предупредить Москву о готовности передать Киеву современное ракетное вооружение.





«Возможно, я скажу (президенту РФ Владимиру Путину): послушай, если (этот конфликт) не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — рассуждал Трамп.