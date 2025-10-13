Трамп раскрыл условие поставок Украине крылатых ракет Tomahawk
Трамп: Если конфликт на Украине не урегулируют, то США могут дать Киеву Tomahawk
Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован. Он намерен довести эту позицию до российского руководства. Такие заявления прозвучали во время выступления Трампа, которое транслировали на официальном сайте Белого дома.
Американский лидер отметил, что может лично предупредить Москву о готовности передать Киеву современное ракетное вооружение.
«Возможно, я скажу (президенту РФ Владимиру Путину): послушай, если (этот конфликт) не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — рассуждал Трамп.Ранее Владимир Зеленский пообещал, что при получении американских крылатых ракет Украина будет применять их исключительно по военным целям и не станет атаковать мирное население России.
12 октября «Радио 1» передавало, что ВСУ могут готовить диверсию против газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ поставляется в Китай.