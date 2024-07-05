Вертолет экстренно сел в поле из-за атаки ВСУ и спровоцировал пожар под Ростовом

Фото: istockphoto/LYagovy
Пожар в поле в Ростовской области спровоцировала экстренная посадка военного вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источников, возгорание случилось в ночь на 5 июля.
При массированной атаке со стороны боевиков ВСУ командир экипажа МИ-28 экстренно сел в поле, чтобы не стать мишенью для дронов.
Однако двигатель винтокрылой машины был накален, что привело к возгоранию травы. Пламя распространилось, примерно, на 500 квадратных метров.
На место выехали оперативные службы и быстро ликвидировали пожар. По предварительной информации, вертолет не получил повреждений.
Читайте также:
Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске
ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть
Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами
Однако двигатель винтокрылой машины был накален, что привело к возгоранию травы. Пламя распространилось, примерно, на 500 квадратных метров.
На место выехали оперативные службы и быстро ликвидировали пожар. По предварительной информации, вертолет не получил повреждений.
Читайте также:
Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске
ГКНБ Киргизии обезврежена группировка, планировавшая захватить власть
Жителей Подмосковья предупредили о приближающихся грозах с градом и смерчами
Никита Кротов