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Некоторые главы делегаций на саммите по украинскому конфликту в Швейцарии скандировали нацистский лозунг, а президент Финляндии Александер Стубб заявил о вторжении России в его страну. О резонансных событиях и реакции России на завершившейся первый день конференции по Украине – в материале «Радио 1».
На саммите был сделан ряд резонансных заявлений.
На мирной конференции президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в оккупации его страны во время Второй мировой войны. По словам главы государства, в результате военных действий Финляндия потеряла 10 процентов своей территории.
Президент также подчеркнул важность скорейшей организации второй конференции по Украине. Он объяснил эту необходимость тем, что «мир — это не результат, а процесс».
Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что Россия может принять участие в подобном втором саммите «в определенном формате» и что подготовка к нему уже началась.
«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», – подчеркнул он.
Зеленский заявил, что план действий, согласованный на «мирном саммите», отправят России, а также допустил, что конфликт будет завершен в рамках второй конференции. Украинский лидер пояснил, что на этом мероприятии будут обсуждаться приоритетные пункты «формулы мира» – ядерная, гуманитарная и продовольственная безопасность, – что позволит составить план действий по каждому из последующих пунктов формулы мира.
С громким заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, участники саммита не выступают за эскалацию конфликта и что «никто в этой комнате не хочет воевать с Россией». Это утверждение прозвучало после одобрения Францией ударов России дальнобойными ракетами и началом подготовки украинских пилотов французскими инструкторам.
Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, заочно отвечая французскому лидеру, напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО. В частности, имеются ввиду страны, поддерживающие Киев и поставляющие ему оружие.
«Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – заключил парламентарий.
В России саммит охарактеризовали как фарс.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что саммит в Бургенштоке полностью потерял авторитет в глазах мирового общественного мнения и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии.
«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что идея швейцарской конференции провалилась.
«"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз», – отметил дипломат.
Также он добавил, что «пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию – метанию словесных испражнений в сторону России».
Напомним, что, помимо России, в саммите не участвуют другие крупные страны Глобального Юга, в том числе Китай. Москва не была приглашена на конференцию. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, встреча в Швейцарии необходима для поддержания антироссийского психоза.
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Александр Климов