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Лозунги нацистов и обвинения во вторжении в Финляндию: итоги первого саммита по Украине

Лозунги Бандеры и «вторжение России в Финляндию»: итоги открытия саммита по Украине
16 июня 2024, 05:30
Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Некоторые главы делегаций на саммите по украинскому конфликту в Швейцарии скандировали нацистский лозунг, а президент Финляндии Александер Стубб заявил о вторжении России в его страну. О резонансных событиях и реакции России на завершившейся первый день конференции по Украине – в материале «Радио 1».


На саммите был сделан ряд резонансных заявлений.


На мирной конференции президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в оккупации его страны во время Второй мировой войны. По словам главы государства, в результате военных действий Финляндия потеряла 10 процентов своей территории.



Президент также подчеркнул важность скорейшей организации второй конференции по Украине. Он объяснил эту необходимость тем, что «мир — это не результат, а процесс».

Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что Россия может принять участие в подобном втором саммите «в определенном формате» и что подготовка к нему уже началась.

«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что план действий, согласованный на «мирном саммите», отправят России, а также допустил, что конфликт будет завершен в рамках второй конференции. Украинский лидер пояснил, что на этом мероприятии будут обсуждаться приоритетные пункты «формулы мира» – ядерная, гуманитарная и продовольственная безопасность, – что позволит составить план действий по каждому из последующих пунктов формулы мира.

С громким заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, участники саммита не выступают за эскалацию конфликта и что «никто в этой комнате не хочет воевать с Россией». Это утверждение прозвучало после одобрения Францией ударов России дальнобойными ракетами и началом подготовки украинских пилотов французскими инструкторам.

Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами
Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, заочно отвечая французскому лидеру, напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО. В частности, имеются ввиду страны, поддерживающие Киев и поставляющие ему оружие.

«Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – заключил парламентарий.

В России саммит охарактеризовали как фарс.


Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что саммит в Бургенштоке полностью потерял авторитет в глазах мирового общественного мнения и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии.

«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что идея швейцарской конференции провалилась.

«"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз», – отметил дипломат.

Также он добавил, что «пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию – метанию словесных испражнений в сторону России».

Напомним, что, помимо России, в саммите не участвуют другие крупные страны Глобального Юга, в том числе Китай. Москва не была приглашена на конференцию. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, встреча в Швейцарии необходима для поддержания антироссийского психоза.

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Китай отговаривал страны от участия в саммите по Украине, заявили в США
16 июня 2024, 05:12

Фото: iStock/Sky_Blue

Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль Китая в конфликте между Россией и Украиной изменились и что в будущем Китай будет более благосклонен к России, заявила газета New York Times (NYT).
Администрация Байдена считает, что Пекин пытался отговорить другие страны от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Ранее Китай уже выражал заинтересованность в инициативе по прекращению огня, но в этот раз не участвовал.

«Скрытое присутствие» КНР было замечено на саммите «Большой Семерки». Лидеры стран G7 назвали государство помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком. «Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», – заявил сотрудник администрации американского президента.

Ранее США интересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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В Грузии обратились к Путину с просьбой
Грузинская «Солидарность во имя мира» попросила Путина об отмене визового режима
16 июня 2024, 05:06

Фото: сайт Кремля

Грузинская политическая партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии направили российскому лидеру видеообращение, которое опубликовал Sputnik.
Политики также призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России.

«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений», – сообщается в обращении.

11 июня было объявлено, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией после 16-летнего перерыва. По данным телеканала Mtavari, оба правительства активно работают над этим вопросом и уже начали подбор персонала для посольства Грузии в Москве.

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#мид рф
#владимир путин
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Такео Карлсон дал оценку умственным способностям вице-президента США
Такер Карлсон заявил о глупости и некомпетентности вице-президента США Харрис
16 июня 2024, 04:29

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение в умственных способностях вице-президента США Камалы Харрис. Свое мнение он высказал в беседе со зрителями своей авторской программы.
«Камалу Харрис назначают на должности, не соответствующие ее знаниям и умениям. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», – сказал он.

Ведущий признал, что даже президент Джо Байден пользуется большей популярностью среди граждан, чем вице-президент, которого американцы недолюбливают.

Ранее Карлсон отмечал, что Байден умирает на глазах у всего мира, а администрация продолжает использовать его в качестве инструмента демократической партии. Затем он усомнился, «сможет долго продержаться» вне зависимости от исхода следующих президентских выборов. По мнению журналиста, политики как люди никого не интересуют.

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Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина
Залужный лайкнул публикацию украинского блогера с обвинением Зеленского
16 июня 2024, 04:15

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал блогера Мирослава Олешко, который раскритиковал президента Владимира Зеленского. Блогер опубликовал пост, в котором прокомментировал мирные предложения российского лидера Владимира Путина.
В своей публикации в Facebook* он отметил, что условия, предложенные российским президентом, являются следствием политики Зеленского и что выполнение этих условий гарантирует «конец его власти». Он также заявил, что украинцы являются заложниками продолжающегося конфликта. Залужный лайкнул пост Олешко, что, по утверждению издания «Фикус», «вызвало негативную реакцию в Сети». Спустя время запись была удалена, а по словам Олешко – заблокирована из-за многочисленных жалоб.

Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал мирные предложения Владимира Путина как «ультиматум».

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* социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#переговоры
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Трамп пообещал положить конец выплатам Украине
16 июня 2024, 03:57

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить вопрос с миллиардными выплатами Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками в Детройте, штат Мичиган,, он отметил, что каждый раз, когда заканчивается визит Владимира Зеленского в США, из Вашингтона поступают очередные миллиарды долларов помощи.

«И так без конца», – посетовал Трамп.

Он добавил, что намерен разобраться с крупными выплатами Киеву.

Бывший американский лидер также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи США Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что ситуация вокруг Украины может быть быстро разрешена.

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#сша
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Раскрыта позиция «саммита мира» по Запорожской АЭС
Reuters: участники саммит в Швейцарии призвали передать Киеву контроль над ЗАЭС
16 июня 2024, 03:24

Фото: iStock/WangAnQi

В проект итоговой декларации мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке включен пункт о передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), передает агентство Reuters.
По данным агентства, делегация готовится подписать документ, в котором говорится, что атомные электростанции Украины «должны работать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под его наблюдением».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности МАГАТЭ. По его словам, частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии дали свои результаты.

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#саммит
#швейцария
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Сунак назвал условие для достижения мира на Украине
Сунак: мир на Украине необходимо установить на приемлемых для Киева условиях
16 июня 2024, 02:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что мир на Украине должен быть установлен на условиях, приемлемых для властей украинской республики, сообщает телеканал Sky News.
По словам политика, участники конференции в Швейцарии выразили решимость положить конец конфликту на Украине.

«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», – отметил Сунак.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина готова обсуждать мирное решение конфликта с Россией, если положение украинских войск на поле боя улучшится.

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Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань
16 июня 2024, 02:35

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США вынуждают Пекин напасть на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Свое недовольство китайский лидер выразил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Однако, как отметил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на приманку. На той же встрече китайский лидер выразил опасение, что конфликт с США уничтожит достижения страны и помешает ей добиться «великого возрождения» к 2049 году.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Москву и Киев к переговорам.

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#переговоры
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В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии
Салливан: Киев будет готов к переговорам при лучшем положении на поле боя
16 июня 2024, 02:20

Фото: iStock/Diy13

Украина будет готова к переговорам для поиска мирного решения конфликта с Россией при одном условии, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство ТАСС.
«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», – объяснил он.

По словам Салливана, Киев дал понять, что желает завершения конфликта путем переговоров.

Помощник президента США по национальной безопасности также прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, выразив надежду на «результат, который сможет поддержать весь мир».

Ранее Салливан заявил, что США могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной, если к власти придет новый лидер. Он признал, что нет никаких гарантий того, что соглашение будет соблюдаться в таком случае.

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