Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области

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Удары зафиксированы в порту Измаила под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы», — пояснил подпольщик.
Перед этим была информация о том, что американская нацразведка хочет содействовать диалогу по украинскому конфликту. Кандидат на пост разведывательного ведомства Тулси Габбард назвала спецкомитету по разведке свою основную задачу. Читайте подробней в материале «Радио 1».
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Никита Кротов