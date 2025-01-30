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Подпольщик Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по порту Измаила в Одесской области

Фото: istockphoto/fortton

Фото: istockphoto/fortton

Удары зафиксированы в порту Измаила под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.


«Измаил, продолжение веселой ночи. <...> Наконец-то порт отработали по всей длине, <...> есть и склады уничтоженные, и разбитая инфраструктура порта, что означает: несколько дней, а может, и недели порт не будет принимать военные грузы», — пояснил подпольщик.

Перед этим была информация о том, что американская нацразведка хочет содействовать диалогу по украинскому конфликту. Кандидат на пост разведывательного ведомства Тулси Габбард назвала спецкомитету по разведке свою основную задачу. Читайте подробней в материале «Радио 1».

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#новости
Национальная разведка США намеревается содействовать переговорам по Украине
30 января 2025, 20:56

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Переговорам по Украине намеревается содействовать американская национальная разведка. Такое заявление сделала кандидат на пост главы ведомства Тулси Габбард.
«В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров», — сказано в ее письменных ответах для спецкомитета по разведке Сената американского Конгресса.
Габбард резюмировала, что ее задача заключается в обеспечении президента точными разведданными, а не в диктовке конкретных политических условий.

Ранее сообщалось, кто призвал Украину к прекращению огня с Россией.

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#россия
#украина
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#война
#сво
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Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель призвала Украину прекратить огонь
30 января 2025, 20:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украине нужно незамедлительно прекратить огонь с РФ, заявила в материале для издания Time бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Прекращение огня могло бы позволить Украине исцелиться, перестроиться. Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления», — подчеркнула Мендель.
Она отметила, что стремление к прекращению огня нельзя назвать слабостью. Украинские власти, по словам Мендель, должны исходить из прагматичности. Она считает, что капитуляция нужна, чтобы обеспечить Украине и ее поколениям лучшее будущее.

Перед этим стало известно, кто из политиков назвал Украину вымышленной страной.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал Украину вымышленной страной
30 января 2025, 19:49

Фото: iStock/alzay

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленной страной, которая будет разделена на части между другими государствами. Об этом Джеорджеску сообщил в эфире интервью на YouTube-канале Cristoiu TV.
Он отметил, что Украину «100% ждет разделение». По мнению политика, данный процесс неизбежен.

Джеорджеску добавил, что сегодня мир меняется, а вместе с ним меняются и границы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина неизбежно распадется и у этого процесса есть варианты развития. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мирный житель
30 января 2025, 19:28

Фото: iStock/undefined undefined

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в Курской области. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ранения во время прилета получил хозяин дома в деревне Воронок Рыльского района. На данный момент добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего.

Вражеские удары также пришлись поселку Коренево и деревне Секерино, заключил Хинштейн.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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На Западе ответили, чего хочет Европа от России
Боуз: Европа хочет покупать российский газ после поражения в прокси-войне
30 января 2025, 18:40

Фото: istockphoto/simpson33

Европа снова хочет покупать российские энергоносители, поскольку прокси-война Запада против РФ на Украине провалена. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — написал публицист, комментируя заголовок материала Financial Times.
С 1 января Владимир Зеленский прекратил газовый транзит через Украину в Европу, не пожелав продлевать соответствующий договор. Действия Зеленского вызвали негативную реакцию в Европе.

Перед этим стало известно, куда речи Владимира Зеленского привели Украину.

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«Он бредит»: на Западе раскрыли, куда привели Украину высказывания Зеленского
Миршаймер: Зеленский привел Украину к краху своими необъективными высказываниями
30 января 2025, 18:24

Фото: istockphoto/reflection_art

Необъективные слова Владимира Зеленского привели Украину к упадку. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive рассказал профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Эксперт считает, что Зеленский ушел далеко от реальности.
«Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — пояснил аналитик.
Миршаймер добавил, что роль Зеленского — ведущая в разрушении Украины, и это необходимо осознавать. Именно Зеленский, по словам Миршаймера, отказался от диалога с Россией в начале спецоперации.

По мнению профессора, текущие речи Зеленского о решающей роли республиканца Дональда Трампа говорят о неадекватности главы киевского режима.

Ранее стало известно, почему Зеленский не хочет отступать.

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Военкоры сообщили об угрозе массированного удара украинских ВВС по югу РФ
30 января 2025, 18:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

ВСУ готовятся нанести очередной ракетный удар по российским территориям. с помощью истребителей F-16 американского производства, а также МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее 6-7 единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.

В это время на южных территориях России объявили ракетную опасность, а Крымский мост перекрыли. Однако ударов не последовало. Данные маршруты характерны для пуска крылатых ракет по РФ.

«Рыбарь» отмечает, что авиация взлетела сразу с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 поднялись с Черкассы, Миргорода и Канатово, а F-16 с аэродрома Васильков. Они летели в сторону Днепропетровска и южной части Харьковской области, однако некоторые развернулись, а некоторые пропали с радаров. Возможно они сели на местном аэродроме.

«Такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области. Те, что вернулись на Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали пуск обманок», — пояснили военкоры.

Предполагается, что таким образом украинские ВВС провели тренировку возможной массированной атаки на Россию.

Военкоры не исключили, что Су-24М, которые принимали участие в последней атаке на Курскую область, взлетая с аэродрома в Черкассах, могут перелететь на него непосредственно перед ударом, либо сядут после пуска ракет, а F-16 будет обеспечивать прикрытие.

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В Днепропетровской области призвали заранее покидать прифронтовые районы
30 января 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Diy13

Местных жителей Днепропетровской области власти призвали заранее покидать прифронтовые районы. Такую информацию опубликовал в личном Telegram-канале руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин. <...> Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — говорится в сообщении.
Перед этим стало известно, что российского шоумена Никиту Джигурду признали угрозой для нацбезопасности Украины. Решение опубликовано на сайте украинского минкульта. Мотивы такого решения Киева можно узнать в нашем материале.

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Никиту Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине
30 января 2025, 17:32

Никита Джигурда (Фото: соцсети)

Украинский минкульт признал российского артиста Никиту Джигурду угрозой нацбезопасности.
«…Деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано на сайте ведомства.
Украинские власти мотивировали свое решение тем, что актер в 2023-м и 2024-м годах передавал гуманитарку бойцам ВС РФ, находящимся в новых российских регионах, а также проводил выступления.

Перед этим номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов рассказал журналистам, кем считает американскую актрису Анджелину Джоли. Звезды виделись на ковровой дорожке «Золотого глобуса» и общались.

Также шоумен Азамат Мусагалиев рассказал о своем серьезном заболевании.

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