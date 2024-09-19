Военный ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов

Украинский военный Александр Гусак признался, что расстрелял трех пленных российских солдат по приказу своего командира.
По словам Гусака, ему приказал это сделать командир взвода с позывным «Электрик». Гусак сообщил, что сначала отказался выполнять приказ, но командир пригрозил расправой. Его слова приводит РИА Новости.
Также Гусак рассказал, что его взвод получил задачу расстрелять гражданский поезд в Курской области. С 6 августа в этом регионе идут боевые действия, и недавно Вооруженные силы России начали контрнаступление.
Ранее сообщалось, что Командир роты Вооруженных сил Украины Сергей Таранюк, осужденный на 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданским. Таранюк рассказал, что стрельба по машинам, не реагировавшим на требования остановиться, была обычным делом.
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«У меня выхода не было», — добавил он.
Также Гусак рассказал, что его взвод получил задачу расстрелять гражданский поезд в Курской области. С 6 августа в этом регионе идут боевые действия, и недавно Вооруженные силы России начали контрнаступление.
Ранее сообщалось, что Командир роты Вооруженных сил Украины Сергей Таранюк, осужденный на 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданским. Таранюк рассказал, что стрельба по машинам, не реагировавшим на требования остановиться, была обычным делом.
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Елена Перлова