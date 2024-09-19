«Даже гвоздю порадуюсь»: школьница из Курской области рассказала о родном доме

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Пятиклассница Варя Чайкина из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу разрушений в родном городе. Девочка выразила готовность помочь родителям восстанавливать дом после возвращения.
«Даже если уцелеет только гвоздь, я ему порадуюсь», — сказала Варя.
Она отметила, что пока семье неизвестно, в каком состоянии находится их дом, но они надеются вернуться и начать восстановление.
Девочка рассказала, что у них в Судже остался одноэтажный дом с железной крышей и деревянный гараж, который она помогала красить.
«Когда приедем, будем записывать, чего не хватает, и восстанавливать всё по порядку», — добавила она.С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия, затронувшие также город Суджа.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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Елена Перлова