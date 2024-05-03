Военному из Дагестана Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно

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Участнику СВО уроженцу Дагестана Фархаду Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно. Об этом глава региона Сергей Меликов сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что гвардии прапорщик был заместителем командира группы специального назначения. Звание было присвоено ему за подвиг, совершённый в сентябре прошлого года в Запорожской области. Тогда группа под его командованием попала под массированный огонь. В течение трёх часов Худайнатов эвакуировал своих товарищей, идя по минному полю и под непрекращающимся огнём. Убедившись, что они находятся в безопасности, он, сам раненый, вернулся на позицию и продолжил вести обстрелы. В результате украинские войска отошли. Он запросил эвакуацию слишком поздно – от ран и большой потери крови он скончался в реанимации.
Всего в период проведения СВО группа под командованием Худайнатова ликвидировала более одной тысячи украинских военных, уничтожила 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое число танков, вооружения, автомобилей и склад с боеприпасами.
Худайнатов стал 11-м дагестанцем, которому присвоили здание Героя России с начала СВО.
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Всего в период проведения СВО группа под командованием Худайнатова ликвидировала более одной тысячи украинских военных, уничтожила 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое число танков, вооружения, автомобилей и склад с боеприпасами.
Худайнатов стал 11-м дагестанцем, которому присвоили здание Героя России с начала СВО.
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Анастасия Чинкова