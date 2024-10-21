«Толкают на мясо»: пленный боец ВСУ рассказал об отказе в эвакуации с позиций

Фото: iStock/Prostock-Studio
Украинских военных привозят на позиции «как собак», после чего не позволяют им эвакуироваться. Об этом заявил украинский военнопленный Александр Ковбасюк, слова которого приводит Минобороны России.
Боец отметил, что даже не понял, как попал в плен к ВС РФ, поскольку его сослуживцы просили командование об эвакуации. Они вчетвером удерживали позицию, но умирать не хотели, поэтому думали о том, как бы им сбежать.
Ковбасюк отметил, что командиры сами сидят, а военных «на мясо толкают».
Накануне сообщалось, что российским военным удалось взять в плен семь бойцов ВСУ и их командира под Угледаром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Шансов не осталось»: ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове
«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
Массовый налёт БПЛА на Россию, бои в Курской области, контратаки под Донецком: последние новости СВО
Ковбасюк отметил, что командиры сами сидят, а военных «на мясо толкают».
Накануне сообщалось, что российским военным удалось взять в плен семь бойцов ВСУ и их командира под Угледаром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Шансов не осталось»: ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове
«Ахмат» вывел более 100 военных и гражданских из окружения в Курской области
Массовый налёт БПЛА на Россию, бои в Курской области, контратаки под Донецком: последние новости СВО
Анастасия Чинкова