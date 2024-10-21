«Шансов не осталось»: ВС РФ заблокировали группировку ВСУ в Селидове

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Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидове на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что войска ВСУ оказались заблокированы, поскольку бойцы ВС РФ взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие из города.
В силовых структурах также добавили, что клещи вокруг города стремительно смыкаются, лишая ВСУ даже малейшего шанса на безопасную эвакуацию.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали бойцов ВСУ, которые развернули украинский флаг в Судже Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В силовых структурах также добавили, что клещи вокруг города стремительно смыкаются, лишая ВСУ даже малейшего шанса на безопасную эвакуацию.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали бойцов ВСУ, которые развернули украинский флаг в Судже Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова