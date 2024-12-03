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Украинский солдат Сергей Стокоз, который был призван, несмотря на то, что не должен был служить по состоянию здоровья, попал в плен в Курской области. Он рассказал, что командиры ВСУ пугали его и сослуживцев жестокостью российских военных.
В ролике, опубликованном министерством обороны РФ, он рассказывает, что проходил подготовку всего пять дней, после чего его отправили в часть. По словам Стокоза, он боялся отправляться в Курскую область и сдался в плен при первой возможности.
Это совсем не соответствовало тому, о чём им говорили командиры, подчеркнул украинец. Их запугивали, говорили, что в случае попадания в плен их будут избивать, пытать и резать. Конечно, в этом, как и во многом, о чём толкует украинская пропаганда, не оказалось ни слова правды, заключил военнопленный.
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«Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили», — говорит пленный.
Это совсем не соответствовало тому, о чём им говорили командиры, подчеркнул украинец. Их запугивали, говорили, что в случае попадания в плен их будут избивать, пытать и резать. Конечно, в этом, как и во многом, о чём толкует украинская пропаганда, не оказалось ни слова правды, заключил военнопленный.
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Александр Бойцов