Военнослужащие в ДНР получили почётные знаки «Защитник семьи и детей»

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова вручила двум военнослужащим в Донецкой Народной Республике первые знаки «Защитник семьи и детей».
Уточняется, что награды были учреждены в этом году.
Награды были вручены военным за спасение детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты.
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Награды были вручены военным за спасение детей и семьи с детьми в зоне боевых действий.
«Очень ценно, что нагрудный знак уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка впервые вручается здесь. Уверена, наша награда найдёт ещё не одного героя и это станет доброй традицией института уполномоченных по правам ребёнка», — приводит RT слова Львовой-Беловой.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты.
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Мелисса Тимофеева