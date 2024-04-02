Военнослужащий объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация

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На донецком направлении можно часто встретить польских наемников, воюющих за деньги. Военнослужащий из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка» рассказал РИА Новости, что это сказывается на их уровне подготовки и мотивации.
Отмечается, что накануне боец был награжден орденом Мужества за службу.
Он заявил, что польские военные были в населенном пункте в качестве штурмовиков. «Бошка» определил их национальность по разговорам на польском языке. Собеседник издания также отметил, что польские бойцы, вероятнее всего, наёмники.
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«Штурмовали (поселок) Победу (около Донецка и Марьинки — прим. ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на «бэхах» (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали», — рассказал военный.
«Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго», — рассказал он.Читайте также:
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Алина Юрчак