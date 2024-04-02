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Военнослужащий объяснил, почему у польских наемников на стороне ВСУ плохая мотивация

Российский боец: на Донецком направлении часто встречаются польские наемники
02 апреля 2024, 04:06
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

На донецком направлении можно часто встретить польских наемников, воюющих за деньги. Военнослужащий из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка» рассказал РИА Новости, что это сказывается на их уровне подготовки и мотивации.
Отмечается, что накануне боец был награжден орденом Мужества за службу.

«Штурмовали (поселок) Победу (около Донецка и Марьинки — прим. ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на «бэхах» (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ — вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали», — рассказал военный.

Он заявил, что польские военные были в населенном пункте в качестве штурмовиков. «Бошка» определил их национальность по разговорам на польском языке. Собеседник издания также отметил, что польские бойцы, вероятнее всего, наёмники.

«Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго», — рассказал он.
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Гаврилов рассказал, какой миф Россия развенчала на Украине
02 апреля 2024, 04:11

Фото: iStock/ Michele Ursi

Россия извлекла полезные уроки и развенчала множество мифов в ходе спецоперации на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, слова которого передает РИА Новости.
«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — сказал он.

По словам дипломата, на сегодняшний день для российского оружия нет «ничего уникального и неуязвимого». А многая российская и советская техника превосходит по боевым характеристикам западное вооружение. Российский оборонно-промышленный комплекс сначала адаптировался к работе в условиях беспрецедентного санкционного давления, и после кратно увеличил мощности на отдельных направлениях, отметил Гаврилов.

Он также обратил внимание на падение акций производителей американских танков Abrams, британских Challenger и немецких Leopard.

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В Запорожье произошли взрывы
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
02 апреля 2024, 03:14

Фото: iStock/ Roman Obydonov

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское «Зеркало недели».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области РФ с 02.16 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.

СМИ также сообщают о взрывах в Днепропетровске.

Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставшая частью России по итогам референдума в 2022 году. На сегодняшний день под контролем России находится более 70% региона, остальная часть, в том числе областной центр, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области временно значится город Мелитополь.

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#карты
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#запорожская область
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#запорожье
#воздушная
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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщают СМИ
«24 канал»: в Днепропетровске прогремело несколько взрывов
02 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / JARAMA

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский новостной «24 канал».

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) слышны звуки взрывов», — сообщается Телеграм-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 01:25 слышна воздушная тревога.

Ранее в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#украина
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Патрушев: Киев планировал жестко «решить вопрос» с русскоязычными регионами
Патрушев: Киев планировал силовым способом «решить вопрос» с русскоязычными регионами
02 апреля 2024, 01:46

Фото: iStock/ Liukov

Украинские власти устроили геноцид русскоязычного населения после госпереворота в 2014 году, а проблему с регионами, которые оказали сопротивление, намеревались решить силовым путем. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал в интервью aif.ru о существовании доказательств таких планов.
Он напомнил, что после государственного переворота Украина стала стремительно милитаризироваться.


«Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами», — утверждает секретарь Совбеза РФ.

В ноябре 2013 года на Украине начались масштабные протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Политический кризис привел к госперевороту в стране и ее частичному распаду зимой 2014 года. Жители Крыма на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт с украинскими националистами. Впоследствии местные жители провозгласили независимые от Киева народные республики, и в 2022 году по примеру Крыма присоединились к России.

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#крым
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Подполье заявило о нашествии «азовцев»* в Харьков
В подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова
02 апреля 2024, 00:45

Фото: iStock/ komyvgory

В центре Харькова находится большое количество военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев»*», — сказал он.

По его словам, они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.

Ранее подполье сообщило, что военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 1 апреля дважды подвергся ударам со стороны российских войск. Лебедев уточнил, что на аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#люди
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#харьков
#украина
#сво
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В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена угрозу атаки БПЛА
01 апреля 2024, 23:06

Фото: iStock/Thx4Stock

Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам Гусева, средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Губернатор рекомендовал местным жителям следить за оповещениями от правительства региона или МЧС и быть готовыми «быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Чиновник настоятельно попросил население сохранять спокойствие.

Также об угрозе атаки дронов объявил губернатор Курской области Старовойт.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника 1 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников в акватории Черного моря.

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#вс рф
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В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря
01 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории — наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

В понедельник 1 апреля были уничтожены очередные беспилотные летательные аппараты, которые держали свой путь над морем. До материка вражеская техника не добралась. В Севастополе и Крыму сейчас действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что 24 марта Севастополь был подвержен атаке, в городе зафиксировали три прямых попадания снарядов в жилые дома. Во всех постройках были выбиты окна, а в одном из домов обрушилась часть стены и была повреждена газовая труба.

По мнению Владимира Путина, новые регионы вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. Президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.

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#крым
#севастополь
#всу
#вс рф
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Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода
01 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Девять человек пострадали в результате украинского обстрела Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один из местных жителей находится в тяжёлом состоянии. Под обстрелами он получил проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. Также пострадала его дочь, которой диагностировали баротравму.

Бригады скорой помощи экстренно госпитализировали всех пострадавших в областную клиническую больницу.

Ещё шесть мужчин и женщин были доставлены в реанимацию с осколочными ранениями и баротравмами.

В результате обстрела ВСУ получили повреждения объекты городской инфраструктуры. В 13 квартирах выбиты окна, разрушены три частных дома, повреждён фасад школы.

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#всу
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Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от солдат в оккупированном городе
01 апреля 2024, 19:30

Фото: iStock/Giuda90

Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от вооруженных солдат в оккупированном городе до прихода российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что во время отступления солдаты ВСУ для прикрытия от ударов собирались вывозить с собой местных детей. У местной жительницы Татьяны и её мужа их семеро.

Семью Татьяны отправили собираться, однако в этот момент им удалось сбежать. СБУшники объявили семью в розыск и искали целый месяц. Военные ходили по домам и угрожали расстрелять сбежавших. Отмечается, что соседи не раскрыли местонахождение людей.

Татьяна и ее близкие смогли выйти из укрытия, когда в Лисичанск пришли российские военные. Солдаты поделились с семьей едой, поскольку из-за взорванных мостов фуры с продовольствием не попадали в город.

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