Военнослужащий ВСУ получил пожизненный срок за приказ об убийстве мирных жителей

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука к пожизненному сроку лишения свободы. Он признан виновным в том, что отдал приказ об убийстве мирных жителей.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, следствием и судом установлено, что в 2022 году 29-летний Свинарчук, будучи командиром инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдал своему подчинённому Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, об убийстве троих мирных жителей.
В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двум другим удалось выжить. Учитывая позицию государственного обвинения, суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Александр Бойцов