Морпеха ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя

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Суд в Донецке приговорил морпеха украинской армии Владислава Чернокнижного к 22 годам в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что Чернокнижный совершил преступление весной 2022 года в Мариуполе. Мужчина был прицельно расстрелян из автомата.
От полученных ранений он скончался на месте. Преступник в ходе следствия признал вину в полном объеме и раскаялся.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям. По словам Литвиненко, ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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От полученных ранений он скончался на месте. Преступник в ходе следствия признал вину в полном объеме и раскаялся.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям. По словам Литвиненко, ВСУ атакуют исключительно военные объекты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова