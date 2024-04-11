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Старший лейтенант медицинской службы 47-летний Андрей Федорченко, работающий ранее гражданским хирургом в городской больнице Новосибирска и служащий сейчас на Авдеевском направлении, рассказал об особенностях работы на передовой.
Так, он отметил, что основной его задачей является медицинское сопровождение выполнения боевой задачи подразделения.
Он добавил, что при заболевании местных жителей, им также оказывают помощь.
До этого украинский военный рассказал, что простые солдаты ненавидят командование, поскольку то, что транслирует киевская власть, не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в Белогоровке в ДНР боевиков с шевронами радикальных исламистов, воевавших за ВСУ.
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«Оказание помощи на месте и в ходе дальнейшей эвакуации. Если надо идти вместе с подразделением в атаку, то так: всех раненых переворачиваем на живот, останавливаем кровотечение и двигаемся дальше. Если есть команда на эвакуацию — приступаем к ней. Если потребуется, я буду оказывать помощь независимо от того, украинец ранен или русский», — прокомментировал в беседе с RT Федорченко.
Он добавил, что при заболевании местных жителей, им также оказывают помощь.
До этого украинский военный рассказал, что простые солдаты ненавидят командование, поскольку то, что транслирует киевская власть, не имеет ничего общего с реальностью.
«Пять человек кинули на позицию: «Идите, не бойтесь, там наши». Они приходят, а там уже ваши. Их тут же в плен. Все ненавидят власть и командиров. Оружие старое. Не разрешают выносить убитых после боя», — приводит «Царьград» слова украинского военного.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в Белогоровке в ДНР боевиков с шевронами радикальных исламистов, воевавших за ВСУ.
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Мелисса Тимофеева