«Зеленский хочет денег»: военэсперт Кошкин объяснил, зачем ВСУ ударили по Мордовии

Что произошло на Трипольской ТЭС





Что сообщают военкоры об уничтожении ТЭС

«Как бы то ни было, в украинском Центрэнерго подтвердили ювелирность работы наших ракетчиков. ТЭС уничтожена, сотрудники не пострадали», — заявил Коц.





Чем известна Трипольская ТЭС





Куда еще ударили ВС РФ 11 апреля

«Погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — сообщил Лебедев.

Армия РФ ответила ударом по ТЭК Украины на действия Киева

Минувшим утром ряд украинских телеграм-каналов сообщил о том, что ВС РФ нанесли массированный удар по Трипольской ТЭС, в результате чего на станции произошел пожар. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости, что в результате российской атаки пострадала крупная ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области.По информации телеграм-канала «Рыбарь», в ночной атаке участвовали ракеты «Герань» и гиперзвуковые «Кинжалы».Корреспондент Александр Коц прокомментировал удары по украинской ТЭЦ в своем телеграм-канале. Он сообщил, что объект был выведен из строя благодаря ракетчикам.Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км к югу от Киева, возле населенного пункта Триполье. После того как Чернобыльская АЭС была выведена из эксплуатации, энергообъект стал единственным поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.Кроме пожара на Трипольской ТЭС, украинские СМИ также сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позже координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате российской атаки был повреждён энергетический объект, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову.«Нафтогаз» Украины сообщил об обстреле подземных хранилищ газаПод обстрел, по сообщению пресс-службы компании «Нафтогаз», также попали два подземных хранилища газа. В компании при этом указали, что хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.



