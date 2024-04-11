«Зеленский хочет денег»: военэсперт Кошкин объяснил, зачем ВСУ ударили по Мордовии

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В ночь на 11 апреля впервые с начала СВО Украина ударила по Республике Мордовия. Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.
Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» объяснил, зачем это было сделано и какие преследовались цели.
Однако, по словам специалиста, оснований для пессимизма нет, потому что российские средства ПВО работают лучше и лучше.
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«За сегодняшний день наше ПВО сбило 12 беспилотников над 6 регионами. Среди них и Курская, и Тамбовская, и Белгородская, и Брянская, и Липецкая области, но один атаковал Республику Мордовия. Сказать, что это специально по Мордовии – нельзя, просто скорее всего расширяют возможность нанесения боевых ударов по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим гражданским объектам, и ведь взят курс на террористическую атаку прежде всего. Провалился контрнаступ – как-то надо отчитываться перед своими всеми структурами, которые выделяли деньги. Теперь Зеленский опять хочет денег, но их нет. Надо доказывать делом, вот дело у них выглядит в виде беспилотников, которые они посылают по нашим гражданским объектам», – сказал эксперт.
Однако, по словам специалиста, оснований для пессимизма нет, потому что российские средства ПВО работают лучше и лучше.
«Дело в том, что Украине сильно помогают США и союзники по НАТО, используя орбитальную группировку в космосе, чтобы прокладывать маршруты в обход нашим средствам ПВО, это в значительной степени повышает эффективность нанесения ударов со стороны ВСУ по нашей гражданском инфраструктуре. Но мы применяем все силы и средства, чтобы не допустить никаких жертв и эффективно пресекаем подобного рода террористические акты с помощью беспилотной авиации», – прокомментировал Кошкин.
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Анастасия Бондарева