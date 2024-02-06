«Воевать водяными пистолетами»: В ЕС рассказали, что будут делать ВСУ без помощи союзников

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Без помощи союзников украинской армии придётся обороняться водяными пистолетами, с таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине.
«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?», — продекламировал Мишель.
При этом, ряд европейских депутатов в ходе заседания выступили за прекращения поставок оружия в помощь Вооружённым силам Украины.
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