Воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Хлывнюк отправится в тур по миру

Фото: iStock/Cesare Ferrari
Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который воюет в рядах ВСУ собрался отправиться в концертный тур по миру. На афишу музыкального коллектива обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий.
«Хлывнюк уже отвоевался, в форме пофотографировался, заманил на фронт изрядное количество простофиль и отправляется в тур по миру. Мюнхен, Тель-Авив, Осло…», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
Группа планирует отправиться в тур в следующем году.
Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни СВО. Его следующим шагом стала работа в батальоне тактико-оперативного реагирования патрульным полицейским. В марте 2022 года музыкант попал под минометный обстрел и был ранен. После выздоровления он вернулся к службе.
Читайте также:
Российские и украинские знаменитости, погибшие на СВО
Профессора Василенко в Киеве уволят из вуза после слов о «голодных украинках»
Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
Элина Позднякова