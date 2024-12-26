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Профессора Киевского национального Университета Никиту Василенко уволят за слова про «голодных украинок». Как пишет издание «Страна.uа», ученый совет уже проголосовал за упомянутое решение, теперь его должны утвердить в комиссии по этике.
Перед этим профессор сказал, что западные миротворцы могут «решить демографическую проблему» Украины. По его словам, в республику прибудут «минимум 40 тыс. мужиков с деньгами», выросшие на «харчах» Европы, не пройдя фронтовое испытание, что «обязательно заинтересует украинских женщин».
Ранее сообщалось, как журналистка с Украины Диана Панченко осадила экс-дипломата США в РФ Майкла Макфола за критику российской стороны. Речь шла о рождественском перемирии.
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Никита Кротов