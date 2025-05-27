Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

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Сувалкский коридор, стратегически важный участок земли, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область России, стал эпицентром тревоги для местных жителей. После недавнего заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, жители приграничья начали массово покидать свои дома в поисках безопасности. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что обострение ситуации в регионе вызвало опасения о возможном нападении России. Местные жители выражают страх перед тем, что их регион может стать первой целью в случае конфликта.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений о планах эвакуации со стороны властей Литвы и Польши, в регионе наблюдается увеличение военного присутствия.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине.
Он также отметил, что сейчас крайне важно предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для поддержки её в сложившейся ситуации.
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«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — цитирует издание одного из переселенцев.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений о планах эвакуации со стороны властей Литвы и Польши, в регионе наблюдается увеличение военного присутствия.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине.
Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
Он также отметил, что сейчас крайне важно предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для поддержки её в сложившейся ситуации.
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Дарья Осипова