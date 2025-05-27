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Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России

Bild: Жители Сувалкского коридора начали покидать регион после заявлений Мерца
Фото: iStock/Anna Listishenko

Фото: iStock/Anna Listishenko

Сувалкский коридор, стратегически важный участок земли, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Белоруссию и Калининградскую область России, стал эпицентром тревоги для местных жителей. После недавнего заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России, жители приграничья начали массово покидать свои дома в поисках безопасности. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что обострение ситуации в регионе вызвало опасения о возможном нападении России. Местные жители выражают страх перед тем, что их регион может стать первой целью в случае конфликта.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — цитирует издание одного из переселенцев.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о планах эвакуации со стороны властей Литвы и Польши, в регионе наблюдается увеличение военного присутствия.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине.

Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
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Он также отметил, что сейчас крайне важно предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие для поддержки её в сложившейся ситуации.

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#регион
#рф
#пво
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
27 мая 2025, 07:20

Фото: iStock/sommersby

В ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов, проинформировало Минобороны РФ.
По информации ведомства, операции проводились в различных регионах страны. Из 99 перехваченных БПЛА, 56 были уничтожены над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, один — над Ростовской, и один — над Липецкой областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин: Россию пытаются сделать виноватой в конфликте на Украине
27 мая 2025, 07:15

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

На недавней встрече с представителями деловых кругов России президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине являются вынужденной реакцией на события, произошедшие после госпереворота в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не была инициатором переворота и что международное сообщество на протяжении многих лет призывало к демократии и выборам в стране.

Путин отметил, что после смены власти в Киеве начались гонения на мирных граждан Донбасса, что, по его словам, привело к необходимости принимать меры.

«Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми», — отметил Путин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#владимир путин
#президент
#контроль
#сво
#рф
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Слюсарь: в Ростовской области силы РФ отразили атаку БПЛА
27 мая 2025, 06:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали атаку беспилотников в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел ночью, но разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация остается на контроле у оперативных служб.

Ранее в ночь с 26 на 27 мая сообщалось, что временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.

Также «Радио 1» передавало, что ВСУ потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Четыре аэропорта в регионах России приостановили прием и отправку авиарейсов
Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги приостановили работу
27 мая 2025, 05:12

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на выполнение авиарейсов введены в четырех российских аэропортах — Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Калуги.
Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Первым приостановил работу аэропорт Калуги около 1:30 ночи, а через три часа аналогичные меры распространились на другие три воздушные гавани.

Пассажирские рейсы, направлявшиеся в закрытые аэропорты, перенаправлены в соседние авиаузлы, функционирующие в обычном режиме. Сроки возобновления штатной работы пока не определены.

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#рейсы
#ограничения
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ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой, ведущей от границы в Сумы
РИА Новости: ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых трасс, ведущих в Сумы
27 мая 2025, 03:48

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над стратегически важной трассой, соединяющей приграничные районы с городом Сумы. Об этом РИА Новости заявили источники в российских силовых структурах.
«После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами», — уточнил собеседник РИА Новости.
По данным источника, эта трасса активно использовалась ВСУ для логистики — переброски военных и грузов из Сум на передовую.

Село Беловоды, расположенное в Сумской области в 5 км от границы с Курской областью, было освобождено бойцами группировки ВС РФ «Север» 26 мая вместе с населенным пунктом Владимировка. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Однако шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали.

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