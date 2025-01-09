Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков погиб на Украине

Воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков погиб на Украине

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинский танцовщик, режииссёр-постановщик, в прошлом участник шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ Владимир Раков погб в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 30 лет.


Об этом в своих социальных сетях рассказали его друзья и коллеги по танцевальному цеху. В частности, из записи на странице хореографа Елены Головань следует, что он погиб 6 января. Другой хореограф Галина Пеха пишет, что он скончался после ранения, полученного во время выполнения боевого задания. Место гибели танцовщика не уточняется.

Владимир Раков родился в Евпатория в Крыму. В российском танцевальном телешоу на ТНТ он участвовал в 2019 году и сумел дойти до полуфинала. Он учился в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, участвовал в танцевальных турнирах в Германии. В ВСУ Раков вступил в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады. Свои страницы во всех социальных сетях он давно удалил.

Читайте также:

Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий

Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО
#всу
#шоу
#танцы
#нью-йорк
Myśl Polska: Россия вполне способна занять всю территорию Украины
09 января 2025, 17:42

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Россия не была инициатором конфликта на Украине. Однако сейчас ситуация складывается так, что российские войска вполне могут занять всю территорию Украины.
Об этом пишет обозреватель газеты Myśl Polska. По его словам, сегодня ситуация для Киева выглядит трагично. Автор статьи подчеркнул, что Россия была заинтересована в этом конфликте лишь в той степени, насколько в его ходе можно было обеспечить собственную безопасность.

«Москва ответила на внедрение и активизацию на Украине подразделений ЦРУ, а также обучающих украинскую армию натовцев», — пишет автор публикации.

На фоне полного и окончательного экономического банкротства Киева, постоянных поражений на фронте, усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать проигрывающую сторону, и на Западе, и на самой Украине стал всё чаще говорить о необходимости заключения мирного соглашения. Сам Зеленский, некогда запретивший любые попытки диалога на законодательном уровне, теперь говорит о возможности переговоров при условии поддержки Украины третьими странами.

Читайте также:

«МК»: сотня военных ВСУ сложила оружие, прочитав листовки с QR-кодом

Глава Пентагона Остин не увидел преимущества России в украинском конфликте

В Британии оценили обстановку на фронте для ВСУ в первые дни нового года
#москва
#россия
#соглашения
#безопасность
#зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«МК»: сотня военных ВСУ сложила оружие, прочитав листовки с QR-кодом
09 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Мотострелковый полк, действующий в Курской области, разработал новый метод агитации для украинских бойцов, чтобы те сложили оружие. Один из командиров штурмовиков рассказал об этом в беседе с корреспондентом «МК».
Отмечается, что в качестве средства агитации на позиции ВСУ сбрасываются листовки с QR-кодом. На них содержится призыв сложить оружие и представлен код. Если украинский военный наведёт на него камеру своего смартфона, то он попадёт в специальный чат, где подробно описаны условия в российском плену, процесс общения с пленными, а также план действий для выхода из плена.

Командир штурмового подразделения сообщил, что специалисты дежурят в этом чате ежедневно без выходных 24 часа в сутки.

По его данным, по таким листовкам в плен ВС РФ сдались уже порядка 100 украинских бойцов.

Читайте также:

Боец «Ахмата» рассказал о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск

ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области
#всу
#вс рф
#плен
#военные
#оружие
#призыв
#специалисты
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что может оттянуть срок окончания СВО
Депутат Чепа: снижение Киевом возраста мобилизации лишь оттянет окончание СВО
09 января 2025, 16:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет и новые поставки оружия из США могут лишь на какое-то время оттянуть срок окончания СВО. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, позиция новой американской администрации повлияет только на дату завершения спецоперации.
«Администрация Байдена подтвердила, что планируемых поставок не будет. Неизвестно, будет ли проведена новая мобилизация, снижение возрастного ценза до 18–25 лет, премьер-министр Шмыгаль не пришел на заседание Рады — все эти действия могут оттянуть сроки СВО, не более того», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
В то же время стало известно, что ВС РФ уже начали вести бои за Суджу в Курской области, сообщает Mash. Как отмечается, боевые действия идут в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.

Читайте также:

ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск

Укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром – Пушилин
#заседание
#администрация
#снижение
#мобилизация
#сво
#всу
#вс рф
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: Мирный житель посёлка Тёткино пострадал при миномётном обстреле ВСУ
09 января 2025, 16:29

Фото: istockphoto/alexmak72427

Украинские войска подвергли миномётному обстрелу посёлок Тёткино в Курской области. В результате пострадал 62-летниий местный житель.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.

Врио руководителя областной администрации обратился к жителям приграничных районов региона не игнорировать необходимые меры безопасности. Он отметил, что враг всё ещё пытается посеять страх и разрушить мирную жизнь жителей Курской области. Хинштейн также призвал граждан воздержаться от поездок в «серую зону», подвергающуюся обстрелам.

Читайте также:

ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» с более 100 кг взрывчатки

Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО
#страх
#помощь
#жизнь
#мужчины
#мужчина
#меры
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец «Ахмата» рассказал о попытке ВСУ прорваться в Курскую область
Боец «Ахмата»: хутор Бердин в Курской области находится под контролем ВС РФ
09 января 2025, 15:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил боец отряда «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик» в беседе с РИА Новости.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Север» успешно отбыла попытку ВСУ атаковать позиции российских войск под Курском.

Военный, участвующий в боевых действиях на данном участке фронта, отметил, что в настоящее время в хуторе Бердин и в его окрестностях очень тихо. Он назвал две вероятные причины этому: либо ВСУ готовятся к чему-то, либо поняли, что все их попытки в любом случае не увенчаются успехом.

Сейчас хутор Бердин и соседний населённый пункт, куда ВСУ также пытались прорваться, находятся под контролем российских военных.

По словам бойца, украинские войска шли колоннами боевой техники, которые засекли российские дроны. Когда ВСУ подошли к хутору, их уже «встречали» российские военные.

Читайте также:

ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск

«МК»: российские ФАБы остановили работу завода по производству «супероружия» ВСУ
#вс рф
#всу
#сво
#курская область
#военные
#минобороны рф
#дроны
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
09 января 2025, 15:14

Фото: istockphoto/Leestat

За сутки российские войска нанесли удары по семи бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили, что напряжённые бои проходили в окрестностях населённых пунктов Черкасское Поречное, Казачья Локня, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово и Свердликово.

За минувшие сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили бронетранспортёр (БТР), боевую машину пехоты (БМП), пять автомобилей, одно орудие полевой артиллерии, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего с 6 августа 2024 года, по данным Минобороны, потери ВСУ в Курской области составили свыше 50 310 военнослужащих.

Читайте также:

ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск

Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
#военные
#всу
#вс рф
#минобороны
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области
09 января 2025, 13:22

Фото: iStock/zabelin

Российские войска начали бои за районный центр Суджа в Курской области, удерживаемый ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях города. Наступательные действия производят десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они берут штурмом микрорайон Замостье, в котором располагается основной укрепрайон ВСУ.

Вместе с наступлением на Суджу российские бойцы ведут боевые действия в населённых пунктах Гуево и Бондаревка. Также под контроль ВС РФ уже перешли сёла Леонидово и Александрия.

Читайте также:

Укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром – Пушилин

«МК»: российские ФАБы остановили работу завода по производству «супероружия» ВСУ

Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военные
#конфликт
#военная техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках российских войск
09 января 2025, 13:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Генеральный штаб ВСУ указал на сложную ситуацию на всей линии фронта. Соответствующее сообщение представлено в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ситуация в зоне боевых действий остаётся сложной для украинских войск.

Также в Генштабе заявили о «безостановочных» атаках со стороны российских войск.

Ранее в понедельник стало известно об освобождении ВС РФ города Курахово в Донецкой Народной Республикой. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, это был укрепрайон, по значимости сравнимый с ранее освобождёнными Авдеевкой и Угледаром. ВСУ бросили на это направление серьёзные силы, пытаясь удержать город.

Читайте также:

Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО

Укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром – Пушилин

«МК»: российские ФАБы остановили работу завода по производству «супероружия» ВСУ
#всу
#вс рф
#военные
#сво
#город
#днр
#денис пушилин
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Укрепрайон Курахово по значимости сравним с Авдеевкой и Угледаром – Пушилин
09 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Evgeny555

Укрепрайон в городе Курахово сопоставим по значимости для обороны ВСУ с аналогичными сооружениями в освобождённых ранее Авдеевке и Угледаре. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам чиновника, Курахово является важнейшим населённым пунктом в обороне ВСУ. Украинские войска выстраивали там подземные коммуникации и бросали на это направление серьёзные силы, стараясь удержать город. Для ВСУ это такой же по значимости укрепрайон, как Авдеевка и Угледар, освобождённые ВС РФ.

Пушилин, ссылаясь на данные Минобороны России, заявил, что Украина задействовала порядка 15 тысяч военных, пытаясь удержать город. В итоге, до 80% из них были убиты или ранены.

В настоящее время украинские бойцы отодвинуты на запад, а подразделения ВС РФ продолжают идти вперёд, сдвигая оборону ВСУ. Также уточняется, что именно из Курахово проводился обстрел Петровского и Кировского районов Донецка на протяжении нескольких лет.

Читайте также:

Бои на окраине Суджи, вытеснение противника из Курской области, прорыв в Часов Яре: последние новости СВО

РИА Новости: трое бойцов ВС РФ взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово

Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео
#вс рф
#днр
#денис пушилин
#сво
#всу
#город
#минобороны
#угледар
#авдеевка
Следите за нашими новостями
в удобном формате