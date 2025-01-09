Воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Владимир Раков погиб на Украине

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Украинский танцовщик, режииссёр-постановщик, в прошлом участник шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ Владимир Раков погб в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 30 лет.
Об этом в своих социальных сетях рассказали его друзья и коллеги по танцевальному цеху. В частности, из записи на странице хореографа Елены Головань следует, что он погиб 6 января. Другой хореограф Галина Пеха пишет, что он скончался после ранения, полученного во время выполнения боевого задания. Место гибели танцовщика не уточняется.
Владимир Раков родился в Евпатория в Крыму. В российском танцевальном телешоу на ТНТ он участвовал в 2019 году и сумел дойти до полуфинала. Он учился в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, участвовал в танцевальных турнирах в Германии. В ВСУ Раков вступил в 2022 году, служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады. Свои страницы во всех социальных сетях он давно удалил.
Читайте также:
Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский
В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий
Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО
Александр Бойцов