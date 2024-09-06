Вой сирен и взрывы: опубликованы кадры выживания белгородцев под обстрелами ВСУ

Видео: Telegram-канал В. Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, продемонстрировав, как жители региона летом выживали под регулярными украинскими обстрелами.
По словам Гладкова, защитные сооружения установлены возле остановок, детских садов и школ, у больниц и в других местах большого скопления людей. Эти укрытия позволяют спасти жизни.
На сегодняшний день в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций. Еще 570 укрытий предоставили коммерческие предприятия. В Белгороде существует 504 бетонных модуля. Работа по их установке продолжается, подчеркнул Гладков. Укрытиями будет оснащен Ивнянский район, Ракитное и другие муниципалитеты.
Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких.
Читайте также:
ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино
Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
На сегодняшний день в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций. Еще 570 укрытий предоставили коммерческие предприятия. В Белгороде существует 504 бетонных модуля. Работа по их установке продолжается, подчеркнул Гладков. Укрытиями будет оснащен Ивнянский район, Ракитное и другие муниципалитеты.
«Очень хочется, чтобы мы быстрее вернулись к жизни без этих защитных конструкций на наших улицах. Но пока ситуация остаётся сложной, не игнорируйте сигнал ракетной опасности! И как только начинается сирена, пройдите в укрытие», — написал Гладков.
Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких.
Читайте также:
ВСУ трижды обстреляли российский город Шебекино
Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
Элина Позднякова