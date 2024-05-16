Фото: Сайт Кремля
Киевский режим втягивает США и европейские страны в широкомасштабную войну, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России.
По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.
Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.
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По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.
Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.
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Артем Кузьмин