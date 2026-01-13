Володин назвал цели проведения СВО единственно правильными
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности целей специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что действия обеспечивают безопасность России и защищают права миллионов граждан Украины. Политик напомнил, что украинцам запретили говорить на русском языке и исповедовать православную веру. Володин отметил, что приоритетом остается успешное выполнение задач операции. Председатель ГД добавил, что время подтвердило необходимость ее проведения. Он призвал сделать все возможное для достижения поставленных целей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: