ВС России нанесли поражение пунктам хранения БПЛА ВСУ в 150 районах
Вооруженные силы России нанесли мощный удар по местам хранения беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
Минобороны РФ сообщило о поражении 150 объектов, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия активно участвовали в этой операции.
Российские военные продолжают проводить операции, направленные на нейтрализацию угрозы со стороны Украины. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшие действия могут повлиять на развитие конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
