Володин рассказал о вступающих в силу с октября законах

30 сентября 2025, 11:37

Спикер ГД Володин: с октября начнут действовать новые нормы поддержки бойцов СВО

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём канале в MAX о новых законах, которые начнут действовать в октябре, уделив основное внимание поддержке участников СВО.