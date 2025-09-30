Володин рассказал о вступающих в силу с октября законах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём канале в MAX о новых законах, которые начнут действовать в октябре, уделив основное внимание поддержке участников СВО.
По его словам, вступают в силу нормы, усиливающие защиту трудовых прав военных: после окончания службы им предоставят время на восстановление без риска утратить рабочее место. Добровольцы получат возможность присваивать себе воинские звания без прохождения военных сборов. Кроме того, планируется проиндексировать оклады военнослужащих и ряда сотрудников правоохранительных органов на 7,6%.
Володин отметил и меры поддержки для бизнеса: самозанятые и представители малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Ранее помощник президента Алексей Дюмин говорил, что проблемы с поддержкой участников спецоперации остаются, и для их решения нужны новые подходы. По его словам, требуется единый, понятный механизм помощи героям СВО.
Дюмин сообщил, что на ближайшем заседании президиума Госсовета основной темой станет поддержка участников спецоперации — этот вопрос находится под личным контролем президента России Владимира Путина.
Читайте также: