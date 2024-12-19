Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)
Российские военные на передовой в Курской области получат статус участников СВО по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой государства.
Он подчеркнул, что необходимый запрос в правительства был инициирован прямо во время прямой линии, в ходе которой обсуждался этот вопрос. Володин пообещал приложить усилия для реализации решения президента до начала января.
После принятия соответствующих постановлений бойцам ВС РФ, находящимся в Курской области, присвоят статус участника СВО и выплатят все необходимые средства.
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Анастасия Чинкова